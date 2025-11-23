Les empreses del Berguedà van facturar 890,7 milions d'euros el 2023
Liven, Catalana de Pinsos i Serradora Boix encapçalen el rànquing de facturació de la comarca
Les empreses privades del Berguedà van facturar el 2023 un total de 890,7 milions d'euros, el 3,1% més que l'any anterior, segons l'estudi "Estructura empresarial de la província de Barcelona", que elabora la Diputació.
La comarca va tancar l'exercici amb 650 empreses, onze més que un any enrere. D'aquestes, només el 8,6% eren societats anònimes. Del total de societats, tan sols 15, el 2,3%, van facturar més de 10 milions d'euros. El 22% van factuar més d'un milió.
Quant a l'antiguitat, la major part, el 36,9% (240 en termes absoluts), van ser fundades entre els anys 2000 i 2014. Només l'1,2% (8) té una antiguitat més enllà del 1970.
Per sectors, la indústria va suposar el 44,8% del total, amb 389,6 milions d'euros, seguit dels serveis, que van aportar el 36,1% (321,2 milions). El primari va sumar el 8,1% (72,2 milions) i la construcció, l'11,1% (98,8 milions). La indústria va incrementar més de dos punts el seu pes en la facturació total, mentre que els serveis van retallar catorze dècimes la seva. La construcció es va mantenir amb el mateix pes, mentre que el primari va reduir el seu de 8 dècimes.
Per subsectors, el de productes alimentaris i begudes va suposar el 22% de la facturació total (195,7 milions). A molta distància (7,2%) es va situar altres tipus de comerç a l'engròs, i va ser seguit de construcció d'immobles i d'obres d'enginyeria civil (6,6%), fusta i suro (6,6%) i agricultura i ramaderia (5,6%).
La facturació per càpita va ser de 21.695 euros, 441 menys que un any abans. Sagàs va ser el que més en va registrar, 175.754 euros, seguit d'Olvan (99.959), Montmajor (62.123), Viver i Serrateix (57.141) i Berga (24.788).
Amb tot, la capital va ser la que va aportar més a la facturació conjunta de la comarca, el 47,9%, fins als 426,2 milions d'euros, seguida de Puig-reig, amb el 12,4% (110,4 milions), Olvan (10,2% i 91 milions), Gironella (7% i 62,6 milions) i Casserres (4,5% i 40,4 milions).
Quant a les emprees amb més facturació del Berguedà, van ser Liven, amb 89,5 milions d'euros i Catalana de Pinsos, amb 44,9 milions. Les van seguir Serradora Boix (29,8), Comercial Peralba (29,6), Roviroli (25,2), RemcoBCN (22,4), Transforma 21 (21,4), Weelko Barcelona (20,3), Serradora Forestal de Catalunya (17) i Pasquina (15.5).
