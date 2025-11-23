Rosa Tous, presidenta de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar: "Demanem un marc fiscal que afavoreixi el creixement i la competitivitat"
En una entrevista conjunta amb el president de l’Associació de l’Empresa Familiar Asturiana, ambdós empresaris afirmen que "amb una reducció dels tipus de l’IVA i de l’IRPF, la recaptació augmentaria"
Yago González
Íñigo Cabal Alonso (Oviedo, 1971) i Rosa Tous Oriol (Manresa, 1966) diuen, mig en broma i mig en serio, que solen donar-se suport mutu quan surten d’alguna trobada nacional d’empreses familiars. I han d’anar a moltes, ja que Cabal és, a més de director general de la constructora Geinco, president de l’Associació de l’Empresa Familiar Asturiana (Aefas); i Tous és vicepresidenta del conegut grup joier català del mateix nom i, des del passat mes de juny, presidenta de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (Ascef).
Ambdós consideren que tant Astúries com Catalunya pateixen unes condicions fiscals més adverses que les de les altres comunitats autònomes espanyoles. Parlen-ne amb La Nueva España, del mateix grup editorial que Regió7, en una entrevista realitzada de manera telemàtica.
Són Astúries i Catalunya les regions fiscalment pitjor tractades d’Espanya?
Rosa Tous: Tot i que, en principi, no m’agrada molt parlar en termes de "millor" o "pitjor", sí que constatem que existeix una manca d’homogeneïtat en el tractament fiscal de l’empresa familiar a Espanya. Hi ha altres territoris on la diferència respecte a Astúries i Catalunya és molt evident, i això genera incertesa i manca de planificació a llarg termini. El nostre objectiu és intentar buscar un marc estable i equitatiu que incentivi la reinversió, la professionalització i la continuïtat generacional, que és la part més important i delicada de l’empresa familiar. Per sort, hi ha comunitats que, després d’un treball ardu, sí que han avançat en aquest aspecte i no perdem l’esperança que ens vagin escoltant.
Íñigo Cabal: No puc estar més d’acord amb el que diu Rosa i, respecte a la pregunta, responc amb contundència que sí, que Astúries i Catalunya són les comunitats pitjor tractades d’Espanya a nivell fiscal. Fa tres anys vaig començar el meu mandat a Aefas dient, respecte al marc fiscal asturià, que "som els últims i aviat serem els únics". Hauré de matisar-ho perquè últimament Rosa i jo sortim de les reunions amb els nostres homòlegs agafats de la mà i plorant com ploraneres (riu). Ens consolem, però no ens conformem. En efecte, a nivell territorial hi ha una discriminació fiscal brutal. Puc parlar dels nostres territoris veïns: Galícia, Cantàbria i Castella i Lleó tenen un tractament infinitament millor que l’asturià. A més, últimament hi ha hagut millores en altres comunitats.
Per exemple?
Cabal: Des de setembre de 2023, a Canàries s’aplica una bonificació general del 99,9% en Successions i Donacions per al grup 2 de familiars (descendents amb 21 o més anys, cònjuges i ascendents); a La Rioja es bonifica el 99% des de 2024; Cantàbria manté el 100% per als grups 1 i 2… I així podria continuar i continuar. Excepte els que representem Rosa i jo, tots els territoris es dirigeixen en aquesta direcció, i no som capaços de convèncer els nostres respectius governants que facin el mateix.
Parlant d’aquesta interlocució amb els governs regionals, en el cas de l’empresa familiar de Catalunya, quines són les principals reivindicacions respecte al marc fiscal autonòmic?
Tous: Molt senzill: demanem un marc fiscal que afavoreixi el creixement i la competitivitat. Que observin les mesures que estan prenent els seus homòlegs d’altres comunitats. Necessitem que es reconegui l’esforç empresarial i que no es penalitzi la transmissió generacional. Per tant, demanem millores dels incentius a aquesta transmissió i que, per exemple, hi hagi un millor tractament de la tresoreria acumulada, quelcom molt important per a l’empresa familiar. I ens agradaria que hi hagués més estabilitat normativa per donar seguretat jurídica a totes les famílies empresàries.
I les reivindicacions d’Astúries?
Cabal: La línia és molt similar a la que acaba d’exposar Rosa: una homogeneïtzació fiscal de tots els territoris, perquè les nostres empreses necessiten competir en igualtat de condicions amb les de la resta del país. Perquè, encara que la fiscalitat empresarial sigui la mateixa a tots els territoris, tenim un trauma fiscal a nivell personal que ens afecta moltíssim a l’hora, sobretot, d’atraure talent. I, com és sabut, centrem moltíssim la nostra reivindicació (de fet, gairebé és la principal) en l’impost de Successions i Donacions, que grava la persona física. És a dir, estan gravant tots els administrats asturians. És un impost totalment injust que està envoltat d’ideologia, almenys en el cas d’Astúries.
Per què?
Cabal: Perquè la recaptació és mínima. El Pressupost del Principat és de 6.550 milions d’euros, però a aquesta xifra l’impost de Successions només va contribuir el 2024 amb una recaptació de 107 milions, és a dir, menys del 2%. En canvi, l’IVA i l’IRPF aporten 2.692 milions, el 42% del Pressupost. Ho dic perquè aquests dos últims impostos estan estretament lligats al dinamisme econòmic i empresarial, al consum, a la població i a la renda. I això és el que cal perseguir, perquè amb una baixada de tipus podem, en gran mesura, augmentar la recaptació. Torno a posar un altre exemple d’una comunitat veïna: a Cantàbria, la capacitat mitjana de recaptació és de 2.940 euros per habitant, mentre que a Astúries, amb uns tipus més elevats en tots els impostos, la recaptació per habitant és menor, de 2.864 euros. És a dir, amb menys tipus es pot recaptar més. De fet, a Astúries es va introduir el 2024 una petita rebaixa en Donacions i la recaptació va pujar un 20%: de 5,9 milions a 7,2 milions.
Respecte a l’impost de Successions, l’argument del Govern del Principat és que les herències d’empreses familiars estan molt bonificades a Astúries.
Cabal: Això no és exactament així. Hi ha una reducció de la base imposable en la transmissió de participacions empresarials. La reducció és del 95% en el tram estatal, per la qual cosa és igual a tot el país, i les comunitats tenen capacitat d’implementar fins a quatre punts addicionals. Astúries ho fa, per la qual cosa la base imposable està reduïda en un 99%.
Tous: A Catalunya no s’aplica la reducció autonòmica, per la qual cosa el percentatge és del 95%.
Cabal: El que existeix a la resta d’Espanya són bonificacions. És a dir, quan surt la quota a liquidar, o es bonifica per sobre del 90% o directament s’elimina. Per tant, passi el que passi en la liquidació de l’impost, aquestes famílies empresàries d’altres territoris no tributen. I per què dic això? Perquè, encara que a Astúries existeixi aquesta reducció del 99%, l’Agència Tributària entra a inspeccionar i es fixa particularment en els béns afectes o no afectes a l’activitat de l’empresa.
En què consisteix aquest anàlisi?
Cabal: Les empreses familiars solem ser conservadores i tenir una tresoreria àmplia per, quan vinguin mals moments, poder conservar la plantilla i garantir les inversions a llarg termini. El que està passant és que de vegades arriben els inspectors i diuen que no necessitem tanta tresoreria i que part d’ella no pot considerar-se béns afectes. Per tant, tant a Astúries com a Catalunya es tributa per aquesta tresoreria. Aquesta és la nostra desavantatge. Posaré un altre exemple asturià: el 21% de la recaptació per Successions és via inspeccions, quan la mitjana espanyola és del 6%. És a dir, som líders en inspeccions de Successions.
S’ha produït en els últims anys una especial fuga d’empreses d’ambdues comunitats?
Tous: A Catalunya, el moment més dur en aquest sentit va ser durant els anys del "procés", quan moltes empreses es van marxar una darrere l’altra per culpa de la inestabilitat política. No tinc les dades de fugues per causes fiscals, però sens dubte és molt legítim que cada companyia busqui territoris amb més avantatges. És molt difícil prendre una decisió d’aquest tipus per a una empresa familiar perquè una de les nostres característiques és precisament l’arrelament i l’esperit de pertinença a un territori al qual ens devem. Per tant, és una decisió molt dura i dramàtica, i no podem jutjar-la. Però sí, sé que a Catalunya això ha passat i continua passant.
Cabal: A Astúries no és que s’estigui donant de manera molt evident la sortida d’empreses amb instal·lacions productives, però sí que estem sent testimonis d’una fuga absoluta de famílies empresàries. L’impost sobre grans fortunes el paguen en aquests moments deu contribuents. On són la resta? Doncs s’han anat majoritàriament a Madrid. Això, a més de perjudicar la recaptació, suposa un perill per a la pèrdua d’arrelament. Perquè els fills d’aquests empresaris es crien a Madrid, van a l’escola a Madrid, fan els seus amics a Madrid… El dia de demà, algun d’ells probablement serà directiu de l’empresa familiar, i quan hagi de prendre una decisió d’inversió vinculada a una viabilitat econòmica, doncs ja no li farà tirar el cor com al seu pare o a la seva mare. Allà ja serà una decisió merament de números. I es perdrà inversió a Astúries, és clar que sí.
Tous: Aquí no estem parlant d’uns empresaris que vulguem fer-nos rics. Per descomptat que necessitem pagar impostos perquè tots puguem viure bé, i els governants han de vetllar per a tothom. Però és que aquesta qüestió implica i impacta a moltes persones. Nosaltres generem riquesa per tot el nostre entorn, perquè la nostra societat avanci. Creiem que es poden millorar coses perquè, de fet, ja s’han fet en altres comunitats. Al final, es tracta d’uns petits ajustos.
