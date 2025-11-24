16 dones al capdavant de la tecnologia del futur
Totes són cofundadores i CEO de ‘start-ups’ que la Generalitat destaca pel seu potencial mèdic o tècnic
Paula Clemente
Si bé no ho fa a una velocitat supersònica, l’ecosistema emprenedor català avança cap a la paritat. Segons l’últim informe d’Acció que analitza el teixit de start-ups deeptech [de tecnologia avançada] a Catalunya –el més consolidat d’Espanya–, un terç d’aquestes companyies ja estan fundades per dones. Sense anar més lluny, de 10 empreses biotecnològiques i mèdiques que destaca, com a exemple, aquest estudi, vuit estan cofundades per dones; són cinc conselleres delegades, entre la desena de start-ups que destaquen en intel·ligència artificial (IA) i supercomputació, i quatre més directores generals (a més de cofundadores, la majoria) en el cas de les deu empreses més prometedores en el camp dels materials de frontera. Vet aquí 16 d’aquests casos, totes cofundadores i conselleres delegades de les seves companyies.
MARTA BARRACHINA
Admit Therapeutics
Doctora en bioquímica per la UB i emprenedora des del 2017, Marta Barrachina va fundar la seva empresa després de gairebé dues dècades d’investigació a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Ho va fer per tirar endavant la seva proposta de test contra l’Alzheimer: un sistema que permet diagnosticar precoçment la malaltia mitjançant una anàlisi de sang. Sobre això s’ha construït Admit Therapeutics, una empresa que està obrint estudis pilot a Espanya i Estats Units, com a pas previ a la seva implementació als sistemes nacionals de salut, i que està a punt de tancar un primer acord comercial amb una clínica privada per començar a vendre.
JUDIT CAMARGO
Roka Furadada
Després de gairebé dues dècades treballant d’una manera o altra per a la farmacèutica Ferrer, Judit Camargo va decidir emprendre per compte propi. Ho va fer després de descobrir un principi actiu que s’activa quan entra en contacte amb la llum del sol, és a dir, que permet elaborar cremes de protecció solar que s’adapten al nivell de radiació que rep la pell. Així es va convertir aquesta química, bioenginyera, màster en investigació clínica aplicada i doctora en medicina preventiva, epidemiologia i salut pública, en emprenedora i directiva. Roka Furadada ja té una vintena de clients que utilitzen el principi actiu per als seus cosmètics i preveu acabar aquest any amb més d’1 milió d’euros de facturació.
RAQUEL GARCÍA PACHECO
Ecomemb
Enginyera química, doctora en Hidrologia i gestió de recursos hídrics i, durant anys, investigadora a la Universitat de Girona, Raquel García Pacheco és ara la impulsora i màxima responsable d’Ecomemb. Es tracta d’una companyia –‘spin-off’ de la mateixa universitat i de l’ICRA– que promet regenerar membranes d’osmosi inversa perquè es puguin reutilitzar a les mateixes instal·lacions que les van estrenar o fins i tot en altres. L’empresa ha aconseguit aquest any una ajuda Neotec per seguir innovant i es prepara per a la seva expansió internacional de cara a l’any vinent.
JUDIT GIRÓ
The Blue Box
La idea va sorgir mentre estudiava Enginyeria Biomèdica a la universitat, quan va descobrir que un gos era capaç de detectar un càncer a través del seu olfacte. Van passar tres anys fins que va començar a desenvolupar el seu projecte: un sistema tecnològic que, basat en una filosofia similar, detectés el càncer de mama mitjançant una prova d’orina. Judit Giró és avui la cofundadora, juntament amb Lidia Navarro, i consellera delegada de The Blue Box, un invent que ha captat aquest any 3 milions d’euros per finançar els assaigs clínics i obtenir l’autorització de la UE de cara al 2026.
ANNA MARTÍN
AtomH2
El perfil d’Anna Martín és un altre tant atípic d’aquesta llista. Va estudiar disseny d’enginyeria a Elisava, un grau que va combinar amb el d’emprenedoria a Esade. Aquesta combinació va propiciar que un projecte creat juntament amb dos companys de classe i un amic d’ells (Mariona Figueras, Marcel Rovira i Lucas Vicén) guanyés un concurs per passar un mes a Silicon Valley desenvolupant-lo i que avui s’hagi convertit en una empresa amb més de 2 anys de vida. AtomH2 és un sistema capaç de convertir energia neta en hidrogen, emmagatzemar-lo en estat sòlid i tornar a convertir-lo en energia funcional.
MAR MASULLI
BitMetrics
És ‘alumni’ de la Universidad del Norte (Paraguai), de l’Ashridge Business School (Regne Unit), de la Universitat de Texas (Estats Units), de Fudan (Xina) i de la UOC, IESE i Esade. Ha treballat a IBM, a EY, i ha fundat altres dues empreses abans de liderar el seu projecte més longeu. Aquest any ha fet 8 que Mar Masulli va fundar BitMetrics, una empresa que ha desenvolupat diversos sistemes que, recolzats en intel·ligència artificial (IA), fan més autònoms els robots industrials. La companyia ha entrat aquest any en un programa de col·laboració amb ‘startups’ de Nvidia i ha consolidat les primeres implantacions fora d’Espanya.
SIRA MOGAS DÍEZ
Koa Biotech
És biòloga, enginyera, doctora i, en la seva última etapa, emprenedora. Sira Mogas ha desenvolupat una màquina que analitza mostres d’aigua per detectar patògens, amb l’objectiu principal de reduir els índexs de mortalitat a les piscifactories. El sistema de Koa Biotech, ‘spin-off’ de la Pompeu Fabra, pren les mostres de forma automàtica i avisa a la plataforma digital que ho monitoritza tot de la presència d’alguna anomalia, si n’hi ha. Això millora la productivitat, minimitza pèrdues i redueix la dependència d’antibiòtics. La ‘startup’, que ja ha arribat al mercat amb una primera versió del seu producte, està ara immersa en la fase d’implementació i escalat, així com estudiant les seves oportunitats en altres països d’Europa.
ESTHER RIAMBAU
Oniria Therapeutics
S’ha format a la Universitat de Barcelona (UB), la Politècnica de Catalunya (UPC), la Pompeu Fabra (UPF) i el Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO), ha participat com a responsable de projectes d’innovació i transferència tecnològica a la Fundació Bosch i Gimpera o Ship2B, ha ensenyat sobre això a la UB, ha col·laborat com a assessora amb l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) i, ara, porta gairebé quatre anys al capdavant del seu propi projecte, Oniria Therapeutics. És una ‘spin-off’ del VHIO, la UB i ICREA per desenvolupar fàrmacs que abordin la persistència i recurrència del càncer. La companyia ha rebut just aquest any 2 milions d’euros en ajudes per tirar endavant un d’ells en concret.
OLGA RUÉ i MARTA CORRAL
Nema Health
El perfil i trajectòria d’Olga Rué són una mica diferents de la resta de dones que han emprès en l’àmbit mèdic. Ella és advocada de formació, i empresària i directiva per trajectòria. Va estar gairebé una dècada al capdavant d’Archivel Farma (una empresa biotecnològica centrada en la immunoteràpia), abans d’embarcar-se en l’aventura de cofundar i dirigir Nema Health. Aquesta ‘spin-off’ de la Universitat de Lleida parteix de la investigació dels doctors Joan Verdaguer, Jordi Barquinero i Marta Corral. Els tres són també cofundadors de la ‘startup’, tot i que només l’última, doctora en biomedicina, exerceix un càrrec directiu, el de directora científica. L’empresa pretén portar la immunoteràpia personalitzada als melanomes avançats.
AVENCIA SÁNCHEZ-MEJÍAS
Integra Therapeutics
Ha estudiat a la Universitat de Sevilla i la de Deusto, investigat a la de Miami i Singapur, i emprès a Barcelona. Avencia Sánchez-Mejías era investigadora a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), quan es va embarcar en l’aventura de constituir Integra Therapeutics juntament amb el doctor Marc Güell. És el vehicle mitjançant el qual estan desenvolupant una plataforma capaç de retallar, escriure i enganxar parts de l’ADN per crear noves teràpies gèniques i cel·lulars. Recentment ha tancat una ronda de finançament de 10,7 milions d’euros i ha publicat en una de les revistes del grup Nature el seu descobriment d’unes proteïnes sintètiques capaces d’editar el genoma humà de manera més eficient que les naturals.
ANNA SERIOLA
Lumiris
Bióloga, doctora en biologia cel·lular i investigadora amb experiència al Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CNRB) i a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), i des de principis de 2024, cofundadora d’una ‘startup’ i co-consellera delegada de la mateixa. Lumiris va néixer precisament a l’IBEC i es proposa integrar els avenços de la tecnologia fotònica i la intel·ligència artificial per fer una millor selecció dels embrions en els processos de reproducció assistida. La companyia va tancar a finals de 2024 una ronda de 6 milions d’euros i estima poder portar la seva innovació al mercat en un termini de tres anys.
MERITXELL TEIXIDÓ
Gate2Brain
S’ha especialitzat en la ciència al voltant dels pèptids i els algoritmes de la genètica des que va fer el doctorat a principis dels anys 2000. No estranya, doncs, que la seva aventura emprenedora estigui tan relacionada amb això. Meritxell Teixidó, llavors investigadora associada de l’IRB, va cofundar el 2020 Gate2Brain, una empresa ‘spin-off’ de la UB, l’IRB i l’Hospital Sant Joan de Déu per portar al mercat uns pèptids (una mena de vehicles biològics) capaços de travessar una barrera del cervell i, consegüentment, assegurar l’arribada de molècules terapèutiques que no poden fer-ho per si soles. La companyia està començant a provar-ho en el camp dels tumors cerebrals pediàtrics, es troba en la fase preclínica regulatòria i somia a estar fent un assaig clínic en 2 o 3 anys.
SARA TOLEDANO
Sycai Technologies
És enginyera mecànica, ha passat bona part de la seva carrera involucrada en empreses del món del motor (MAN Truck&Bus, Seat…), fins que va decidir deixar-ho tot per apostar per l’emprenedoria. Ho va fer al gener del 2020, així que la pandèmia li va donar temps i espai per tirar-ho endavant. El resultat és Sycai, una empresa cofundada juntament amb Javier García, que incorpora la intel·ligència artificial a l’anàlisi d’imatges per diagnosticar precoçment el càncer de pàncrees, hepàtic i renal. La solució ja s’està aplicant als hospitals a la primera indicació. La ‘startup’ ha captat aquest any 3 milions d’euros per continuar amb el desenvolupament d’aquest ‘software’ pensat per a radiòlegs.
MARTA VALLÉS
Vottun
Ha estat durant més de 15 anys advocada especialitzada en el mercat empresarial i el comerç internacional, va muntar una consultoria per això, però finalment es va decidir a ser empresària tecnològica. Això la converteix en cofundadora i consellera delegada de Vottun, una empresa que ha creat juntament amb Luis Carbajo i Rohan Hall que es proposa democratitzar l’accés a la tecnologia ‘blockchain’ i simplificar el desenvolupament d’aplicacions Web3. A hores d’ara, l’empresa ja compta entre els seus clients amb Banco Sabadell, Santander, Naturgy, Grupo Bimbo o Mercadona, per exemple.
PATRICIA VILLAGRASSA
Reveal Genomics
El seu currículum mostra un grau en biologia (amb especialització en genètica), un màster en oncologia mèdica, així com estudis relacionats amb la gestió de projectes i grups científics al CESIF, Esade i IESE, a més d’un doctorat en biologia molecular i bioquímica. La llista continua amb anys d’experiència en investigació, fins a arribar a l’emprenedoria amb Reveal Genomics. Es tracta d’una empresa que desenvolupa formes de diagnòstic innovadores per trobar la millor opció terapèutica per a un pacient amb càncer. La companyia està avançant en l’autorització europea i preparant el camí per al llançament del seu primer producte als Estats Units. La seva expectativa és arribar al mercat el 2027 i facturar, aquell mateix any, 10 milions d’euros.
