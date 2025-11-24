Aquestes són les empreses que més facturen de Manresa
Les set principals firmes de la capital del Bages van sumar el 2023 un total de 874,4 milions d'euros
Joyería Tous SA és la principal empresa de Manresa en facturació, amb un volum de 336,1 milions d'euros el 2023, segons les dades de l'informe "Estructura empresarial de la província de Barcelona", elaborat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa a partir de les dades del Registre Mercantil. L'empresa és la tercera del Bages en facturació, després d'Iberpotash SA (607,7 milions ) i de Denso Barcelona SA (351,5).
Les set primeres empreses de la ciutat van facturar un total de 874,4 milions d'euros aquell any, el 10,7% del total de la comarca del Bages.
Després de Tous, la segona amb més facturació a Manresa va ser Constructora del Cardoner SA, amb 142, 3 milions, seguida d'Ausa Center SL, amb 131,5 milions, Maxion Wheels España SL (80,5), GCTPlus ETT SL (74,3), Fundería Condals SA (57,5) i VC Umformtechnik 2012 SL, la propietària de la qual , Matricial Ferrisa, va entrar en concurs de creditors aquest estiu (52,1 milions d'euros). Aquesta última entrava el 2023 al rànquing de les 25 empreses de més facturació al Bages, mentre que les altres sis ja hi constaven consolidades.
Segons l'estudi, Manresa concentra el 45,3 % de les societats mercantils, el 30,7 % de la facturació i el 43,3 % dels llocs de treball de la comarca. La facturació del 2022 al 2023 al Bages el 2022 es va incrementar un 5,8 %, passant de 8.169 a 8.641 milions d’euros. Per a l’exercici 2024 s’estima que la facturació augmenti un 6,2 %, apunta l'estudi de la Diputació, que signa el tècnic de l'Ajuntament de Manresa Ramon Culleré, a partir dels comptes anuals presentades al Registre Mercantil per prop de 98.000 empreses.
En conjunt, les empreses de la província de Barcelona van facturar un total de 367.078 milions d’euros l’any 2023, un 5,3% més que l’any anterior i un 38% si retrocedim fins al 2014. L’estimació per al 2024 indica un nou augment de la facturació fins a 390.563 milions d’euros, un 6,4% per sobre del 2023.
L’estudi inclou un rànquing de les empreses de Barcelona amb major facturació. Seat, amb seu a Martorell, i Lidl, a Montcada i Reixac, lideren el TOP25 de facturació empresarial, per davant de Volkswagen Group, seguit de dues empreses del Baix Llobregat, Axoil Energy SL i l’aerolínia Vueling. De fet, sis de les 10 primeres empreses de la llista són d’aquesta comarca i també ho són les quatre noves incorporacions del 2023: Media Markt Saturn SAU (9a), la central de compres i serveis multisectorial Euromadi Ibèrica (22a), la cervesera Damm (23a) i la distribuïdora Federació Farmacèutica (25a).
Entre les vint-i-cinc empreses que més facturen a la demarcació no en consta cap de la Catalunya central.
