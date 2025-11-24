La CGT convoca vaga indefinida al Tossalet de Berga
El sindicat considera trencades les negociacions amb la Federació Catalana de Natació
Carles Blaya
La CGT ha convocat vaga indefinida a partir del proper 1 de sembre a l’equipament esportiu municipal de Berga del Tossalet, gestionat per la Federació Catalana de Natació. Aquest dilluns se celebrava la tercera reunió a l’Ajuntament de Berga amb el servei de mediació del Consell Comarcal. "Després de la proposta presentada pel sindicat avui l’empresa havia de presentar una contraproposta per mirar de trobar un punt d’acord que acabes amb el conflicte entre la CGT i la federació. L’empresa ha rebutjat presentar cap contraproposta i ha rebutjat la que presentava el sindicat, trencant d’aqueta manera les negociacions", afirma el sindicat en un comunicat.
Fonts del sindicat, però, asseguran estar "disposats a asseure’ns a negociar per resoldre el conflicte i evitar, així, l’afectació que aquesta vaga indefinida tindrà pels usuaris del centre esportiu i la ciutadania en general".
La CGT emplaça també l’Ajuntament de Berga, propietari dels equipaments, "a prendre mesures contra la federació per incompliment del servei".
- Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
- Tres adolescents apassionades per les matemàtiques: 'No m'agrada que es pensi que són només per gent friqui
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: «Viatgem qualsevol hora i dia de l’any»
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell