La CGT convoca vaga indefinida al Tossalet de Berga

El sindicat considera trencades les negociacions amb la Federació Catalana de Natació

Protesta de treballadors pel conflicte del Tossalet

Carles Blaya

Manresa

La CGT ha convocat vaga indefinida a partir del proper 1 de sembre a l’equipament esportiu municipal de Berga del Tossalet, gestionat per la Federació Catalana de Natació. Aquest dilluns se celebrava la tercera reunió a l’Ajuntament de Berga amb el servei de mediació del Consell Comarcal. "Després de la proposta presentada pel sindicat avui l’empresa havia de presentar una contraproposta per mirar de trobar un punt d’acord que acabes amb el conflicte entre la CGT i la federació. L’empresa ha rebutjat presentar cap contraproposta i ha rebutjat la que presentava el sindicat, trencant d’aqueta manera les negociacions", afirma el sindicat en un comunicat.

Fonts del sindicat, però, asseguran estar "disposats a asseure’ns a negociar per resoldre el conflicte i evitar, així, l’afectació que aquesta vaga indefinida tindrà pels usuaris del centre esportiu i la ciutadania en general".

La CGT emplaça també l’Ajuntament de Berga, propietari dels equipaments, "a prendre mesures contra la federació per incompliment del servei".

