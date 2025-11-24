CONTROL FISCAL
Hisenda amplia el seu radar i podrà monitoritzar a partir del 2026 tots els pagaments amb Bizum i targeta
La nova normativa obligarà bancs i plataformes a reportar sense límits les transaccions digitals mensualment, i reforçarà el control sobre autònoms, empreses i fins i tot particulars
Marcos Rodríguez
A partir de l’1 de gener del 2026,Hisenda elevarà significativament el seu control sobre els pagaments digitals: els bancs i les entitats de pagament hauran de reportar mensualment totes les operacions realitzades amb Bizum, així com les transaccions amb targetes de crèdit o dèbit, sense importar-ne l’import.
La mesura s’emmarca en el reial decret 253/2025, que reformula les obligacions d’informació de les entitats financeres.
Segons els assessors tributaris, aquesta normativa busca reforçar la capacitat de l’Estat per combatre el frau fiscal, especialment entre autònoms i professionals que reben micropagaments mitjançant Bizum o TPV.
Fins ara hi havia un llindar de 3.000 euros a l’any perquè els bancs informessin l’Agència Tributària; amb el canvi normatiu, aquest límit desapareix.
A més, les entitats emissores de targetes estaran obligades a notificar anualment a Hisenda les dades dels usuaris les operacions dels quals superin els 25.000 euros a l’any, incloent targetes de prepagament, virtuals o de crèdit.
Nova col·laboració amb el Banc d’Espanya
En paral·lel a les noves obligacions fiscals, ha cridat l’atenció un conveni recent entre el Banc d’Espanya i Bizum per intercanviar dades agregades sobre operacions de pagament.
L’acord, amb una durada inicial de quatre anys, permet al banc central accedir a estadístiques afegides de transaccions per sectors i països, amb l’objectiu de millorar l’anàlisi econòmica i financera de l’economia espanyola.
Aquestes dades, tot i que anònimes, alimentaran també el Laboratori de dades del Banc d’Espanya, una iniciativa que promou la investigació acadèmica i pública en economia digital.
Possible augment d’inspeccions
Els experts fiscals adverteixen que aquesta ampliació del control podria derivar en un augment d’inspeccions, ja que Hisenda tindrà més visibilitat sobre els moviments de comptes.
També es plantegen qüestions de privacitat: al reportar-se totes les transaccions, fins i tot les de petit import, hi pot haver un conflicte amb el principi de proporcionalitat i el dret a la intimitat.
Per als autònoms, els assessors recomanen separar els comptes professionals i personals, de manera que quedi clar quines transaccions estan vinculades a l’activitat econòmica.
Amb aquesta mesura, Hisenda no només reforça la seva capacitat per vigilar l’economia digital, sinó que també accelera la transició cap a un sistema de pagaments més traçable. El desafiament per a molts serà com adaptar-se a aquest nou nivell de supervisió.
