L'ACEB aplega a Berga una cinquantena d'empreses i autònoms en una sessió sobre VeriFactu

L'expert Enric Rius adverteix sobre l'obligació d'adaptar-se al nou sistema i el final de la facturació manual, amb multes per tinença de programari no homologat

Un moment de la sessió de l'ACEB

Un moment de la sessió de l'ACEB / ACEB

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà ha analitzat aquest dilluns al matí el gran canvi administratiu que afronten empreses i autònoms: la implementació obligatòria del sistema VeriFactu i la Factura Electrònica B2B. La jornada, impartida per l'expert fiscal Enric Rius, ha comptat amb la participació dels representants de mig centenar d’empreses, autònoms i professionals.

En l'àmbit fiscal, la nova normativa VeriFactu obliga els fabricants de programaris a garantir la integritat de les factures mitjançant un registre digital que fa impossible l'eliminació o alteració d'un document un cop emès sense que l'Agència Tributària en tingui constància. Aquesta mesura posa fi al programari de "doble ús" i dona a Hisenda un control en temps real.

L'expert ha destacat que la Factura Electrònica obligatòria entre empreses (B2B) suposarà que els documents fiscals deixin de ser arxius visuals (PDF) per convertir-se en arxius de dades estructurades. L'enviament es farà a través de plataformes connectades. El nou sistema permetrà registrar amb precisió la data de recepció, acceptació i pagament de la factura.

La jornada ha estat clara sobre l'impacte per a l'autònom i les petites i mitjanes empreses, que s'enfronten a una digitalització forçosa i immediata: Qui encara utilitza plantilles d'Excel o sistemes rudimentaris haurà d'adquirir o actualitzar el seu programari de gestió. A més, la informació fiscal fluirà molt més ràpidament a Hisenda, i augmentarà la necessitat de rigor en la gestió diària per entendre i complir amb el nou marc normatiu. Les infraccions per tinença de sistemes no certificats es poden sancionar amb multes de 50.000 euros per cada exercici , mentre que la fabricació o comercialització de programes fraudulents pot arribar als 150.000 euros. És per això que Rius ha alertat que a banda d’adaptar-se als canvis informàtics, un fet imprescindible és aprendre a facturar molt bé i tenir molt controlats els clients per evitar possibles errors.

Per acompanyar el teixit empresarial, Enric Rius ha detallat els aspectes pràctics que preocupen els empresaris: s’han explicat les pautes per complir els nous requisits tècnics i evitar multes, s’ha analitzat el cost real que suposarà aquesta adaptació tecnològica per a les petites i mitjanes empreses, i s’han aclarit els terminis reals i els escenaris de sanció que es preveuen. S'ha destacat que el calendari d'implantació preveu l'obligatorietat a partir de l'1 de gener de 2026 per a les empreses d'Impost de Societats i l'1 de juliol de 2026 per a la resta de contribuents, especialment autònoms.

L'ACEB ha posat a disposició dels seus associats el contingut de la jornada per facilitar aquesta transició i acompanyar-los en el procés de modernització administrativa. El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, ha assegurat que "a l'ACEB volem que el teixit empresarial estigui preparat. Per això, donem suport a les empreses amb eines i amb jornades com la d'avui per ajudar els empresaris i autònoms a fer front als canvis i a adaptar-se el millor possible a la nova normativa”.

