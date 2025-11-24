La Mancomunitat de la Conca d'Òdena presenta el Pla d’Acció del projecte “Construeix Futur”
El programa ja ha iniciat les primeres accions, com la formació en intel·ligència artificial per a empreses de la construcció, que ja ha celebrat les dues primeres sessions
Regió7
La Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) ha presentat el Pla d’Acció 2025–2026 del projecte TTT “Construeix Futur”, un full de ruta elaborat a partir de les aportacions de més d’una trentena d’empreses de la cadena de valor de la construcció de l’Anoia. Després de mesos d’entrevistes, sessions tècniques i treball conjunt amb constructores, enginyeries, despatxos d’arquitectura, instal·ladors, fabricants i indústria auxiliar, el projecte entra ara en fase d’execució i durant aquestes setmanes i al llarg del 2026 s’aniran duent a termes les diferents actuacions, adreçades a les empreses i professionals del sector de la construcció.
El Pla d’Acció dona resposta als principals reptes identificats durant la diagnosi inicial: falta de personal qualificat, necessitat d’impulsar la digitalització i la industrialització, demanda creixent de competències en sostenibilitat, millora del model de negoci i noves oportunitats en segments de mercat com l’industrial i el contract (adreçats clients corporatius o institucionals). El document, estructurat en dotze línies d’acció prioritzades, preveu actuacions concretes que van des de la formació en eines digitals (IA, BIM, Lean) fins a l’impuls de projectes pilot d’industrialització, la creació de nova oferta de formació professional, la dinamització del segment de la rehabilitació residencial o la dignificació del sector per atraure talent.
Un dels reptes que detecten les empreses és la digitalització aplicada a la construcció; en aquest sentit la setmana passada ja va arrencar una formació en Intel·ligència artificial. En els propers mesos es desplegaran formacions en BIM i metodologies Lean, cursos especialitzats en indústria 4.0 per a la millora de la inserció laboral, accions en sostenibilitat, jornades sobre industrialització i una programació específica orientada a enfortir la competitivitat del sector a l’Anoia.
L’objectiu de totes les accions del pla és que el sector de la construcció continuï sent motor econòmic del territori, i esdevingui més competitiu, més innovador i amb més oportunitats de treball qualificat, segons han destacat els seus promotors. Aquelles empreses i professionals que vulgui més informació es poden adreçar a la Mancomunitat a través del correu concaindustrial@micod.cat.
El projecte “Construeix Futur” forma part del programa Treball, Talent i Tecnologia de la Diputació de Barcelona, que impulsa la transformació digital i la millora de les competències professionals als territoris. En el cas de la Conca d’Òdena, el sector de la construcció és el més rellevant de la comarca tant en nombre d’empreses com en volum d’ocupació i facturació, motiu pel qual la MICOD ha apostat per una estratègia específica per reforçar-ne la competitivitat.
