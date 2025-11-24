La manresana Kids&Us rep un guardó internacional
Regió7
L'empresa amb seu a Manresa Kids&Us ha estat guardonada amb el premi Gartner Eye on Innovation Awards for Education 2025 en la categoria K-12, que engloba l'educació obligatòria prèvia a la universitat. Aquest prestigiós reconeixement, atorgat per Gartner, firma de prestigi global en recerca i consultoria tecnològica, distingeix l'aposta de Kids&Us "per una innovació educativa amb propòsit, consolidant la seva posició com una de les companyies líders a nivell global en l'àmbit de l'educació", segons ha explicat la mateixa empresa en un comunicat.
El projecte premiat, KUTE My Way, forma part de l'estratègia d'innovació KUTE (Kids&Us: Upgrading The Essence), un full de ruta que impulsa l'evolució del mètode Kids&Us tot mantenint-se fidel a la seva essència, segons l'empresa. My Way es presenta com "un univers digital educatiu que combina l'experiència presencial amb la tecnologia per a oferir un aprenentatge personalitzat, segur i responsable".
Basat en pilars com la ludificació, la personalització i la connexió entre l'aula i la llar, detalla l'acadèmia, KUTE My Way ha estat desenvolupat íntegrament des de i per a Kids&Us, en col·laboració amb professionals vinculats al MIT (Massachusetts Institute of Technology) i amb l'assessorament de la Northeastern University, Interpol i Microsoft, i d'experts en ètica d'Harvard.
“Aquest reconeixement avala la nostra aposta per una innovació educativa amb propòsit i ens posiciona com una de les companyies líders a nivell mundial en l'àmbit de l'educació, deixant una petjada transformadora en el sector. En Kids&Us, continuem demostrant que la innovació educativa, quan es construeix amb propòsit i visió, pot tenir un impacte real en l'aprenentatge i en la vida dels nens i nenes”, afirma Ana Rojo, CEO de Kids&Us.
Per a Kids&Us el guardó té especial rellevància "en haver-se concedit en una edició rècord en participació, amb candidatures d'institucions educatives de tot el món, entre elles la University of Michigan, Northwestern University, Curtin University, Education Authority Northern Ireland e Los Angeles Unified School District. Ser seleccionada entre projectes de tal calibre converteix aquest assoliment en una fita especialment significativa per a tot l'equip de Kids&Us", detalla l'empresa
Kids&, especialitzada en l'educació infantil en anglès amb un mètode original basat en el procés natural d'adquisició de la llengua materna, va ser fundada el 2003 per Quim Serracanta i Natàlia Perarnau, i compta actualment amb més de 700 centres i presència en 13 països. El 2017, el fons espanyol Corpfin Capital va adquirir una part majoritària de la societat. El 2022 era el fons britànic Charterhouse qui prenia el control de l'empresa per un import proper als 280 milions d'euros.
