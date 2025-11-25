La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
L'empresa viu els seus últims moments, i el tancament de l’establiment de la capital del Bages «és qüestió de dies o de setmanes», diuen fonts de la botiga
Últims dies d’activitat a la botiga de la cadena Miró de Manresa. La companyia nascuda a Martorell el 1971 de la mà de Josep Miró Bonastre està en procés de liquidació després de declarar-se de nou en concurs de creditors el passat mes d’octubre i de no haver trobat un comprador. Ara, la quinzena de botigues de la cadena, repartides entre Catalunya i les Illes Balears, estan tancant progressivament, i a la de Manresa li queden «dies o potser setmanes», expliquen fonts de l’establiment.
Els treballadors de les botigues Miró són enviats a casa amb permisos retributius, esperant que es resolgui el seu futur. A l’establiment de Manresa treballen dues persones. Mentrestant, un rètol a l’aparador anuncia la liquidació de l’estoc del producte per tancament.
Miró (en mans de la companyia Candelsa, també en procés concursal) va obrir el seu establiment a Manresa als números 52-54 del carrer Guimerà, a tocar de la Ben Plantada, al local de grans dimensions que havia ocupat la sala d'actes de l'antiga Caixa Barcelona. El 2013, una part del local va passar a mans de Mango. El novembre del 2022, l’activitat de la cadena Miró es va traslladar al número 59 del mateix carrer, en un local ja molt més petit. La cadena de perfumeries Druni va aprofitar el trasllat de Miró per ubicar-hi una botiga.
La cadena havia estat una de les més rellevants del sector, però va anar perdent quota de mercat davant l’allau de la competència i especialment de la venda online. En els seus millors moments, la cadena havia arribat a ampliar les seves instal·lacions a la capital del Bages fins als 1.000 metres quadrats l’any 1999.
