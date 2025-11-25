Segons el BBVA
L’economia catalana creixerà aquest any més que l’espanyola i el 2026 l’atur baixarà del 8%
El BBVA alerta que la falta de vivenda pot frenar la recepció de migrants i això llastar la creació d’ocupació
Gabriel Ubieto
L’economia catalana tancarà l’any 2025 amb un creixement del 3,1%, un nivell superior a la mitjana espanyola i substancialment superior a l’europea, segons les projeccions presentades aquest dimarts pel BBVA . Barcelona i Tarragona són les àrees que més estan creixent. El gabinet d’estudis de l’entitat bancària estima que l’avanç del PIB prosseguirà durant el 2026, però, en la línia de la resta de cases d’estudis, moderarà el ritme.
Segons el BBVA, ho farà fins al 2,3 % (al mateix nivell previst per al conjunt d’Espanya), cosa que permetrà millores en diferents indicadors, un d’ells la taxa d’atur, que per primera vegada en tres lustres baixarà de la simbòlica cota del 8%.
«Unes bones dades que no ens han de fer perdre de vista el repte de la nostra economia, que és ser capaços d’incrementar la productivitat per a així poder convergir amb les regions més prosperes d’Europa», ha matisat el director territorial del BBVA a Catalunya, José Ballester.
Des del gabinet d’estudis de l’entitat han assenyalat que el consum dels turistes es manté sòlid, malgrat que dona senyals de desacceleració, una cosa que es veu en el nombre de pernoctacions. El nombre de visitants no creix, si bé els que venen gasten més.
També detecten una «evolució favorable de la inversió», en paraules de l’economista en cap de BBVA Research, Miguel Cardoso, com a conseqüència de la caiguda dels tipus d’interès.
Atur per sota del 8%
El bon moment de l’economia catalana s’explica i es retroalimenta pel bon moment que viu el mercat laboral català. Aquest, igual com l’espanyol, ha crescut substancialment durant l’últim lustre i un dels seus motors és la migració. No obstant, des del banc han alertat que la «falta de vivenda pot reduir l’atractiu de Catalunya per rebre migració» i això, al seu torn, pot llastar el creixement de l’ocupació a mitjà termini.
Des del BBVA anticipen la creació de gairebé 200.000 llocs de treball entre el 2025 i el 2026, sobre un mercat laboral que voreja actualment els quatre milions d’afiliats a la Seguretat Social. Això contribuirà a continuar reduint la taxa d’atur, que aquest any tancarà una mica per sobre del 8% i l’any que ve, per primera vegada des de l’esclat de la bombolla immobiliària, se situarà per sota d’aquesta simbòlica simbòlica cota.
Per sectors, el creixement de l’ocupació l’explica rams d’activitat com comerç, hostaleria, activitats immobiliàries i professionals, cosa que revela una «intensificació del pes del sector serveis» en el conjunt de l’economia, segons ha destacat Cardoso.
Si bé la indústria catalana està registrant una «bona evolució», així com l’exportació de béns, dues tendències que des del BBVA han reconegut que no s’estan observant a la resta d’Espanya.
Recuperació «moderada» dels salaris
Des del gabinet d’estudis del BBVA han estimat que aquest any tancarà amb una inflació del 2,5%,cosa que serà una bona notícia per a la majoria de llars. I és que els salaris estan creixent per sobre del nivell dels preus i els convenis col·lectius s’estan renovant amb quanties superiors al 3%.
«Veiem millores moderades però progressives del poder adquisitiu de les llars catalanes, això continuarà suportant la despesa en consum», ha analitzat Cardoso.
