CCOO i UGT
Els sindicats reclamen apujar el salari mínim un 7,5%, fins als 1.273 euros al mes
CCOO i UGT demanen una revalorització molt per sobre de la inflació per compensar la possible tributació que pugui imposar-li Hisenda
Gabriel Ubieto
CCOO i UGT han reclamat que el salari mínim interprofessional pugi un 7,5 % a partir de l’any que ve, passant així dels actuals 1.183 euros a 1.273 euros bruts mensuals (en 14 pagues). Uns 2,5 milions d’assalariats cobren a Espanya l’SMI i estan a expenses de com s’actualitzi aquest llindar a partir de l’any que ve. El Ministeri de Treball encara no ha començat la negociació amb els agents socials sobre com s’ha de revaloritzar el sòl salarial l’any vinent, però les centrals ja s’avancen i posen a sobre de la taula unes quanties molt superiors als nivells d’inflació actuals i que pretenen compensar una possible tributació que pugui acabar imposant Hisenda, com ja va intentar fer l’any passat.
Cada any el procés per revaloritzar l’SMI és el següent. Primer, a la tardor, el Ministeri de Treball convoca la comissió d’experts governamental –formada també per assessors d’Hisenda i Economia– perquè aquesta elabori una proposta d’increment. Aquest treball tècnic amenaça un procés de negociació política al si del Govern. Quan les posicions dins de la coalició ja estan consensuades o pactades les diferències, els tècnics entreguen el seu informe al Ministeri de Treball i s’inicia la consulta –obligatòria per llei– amb els agents socials.
La fase de l’informe tècnic de la comissió assessora encara no ha acabat, però les centrals amb representació majoritària ja han volgut anticipar-se per tensionar el procés. Aquest dimarts han convocat una roda de premsa per donar a conèixer les seves reivindicacions conjuntes. No s’espera per part de la patronal una contrarèplica, molt més continguda fins ara amb les seves propostes i reivindicacions en relació amb el salari mínim.
La posició de sortida de les centrals, quan les convoquin, serà aquest 7,5%. Un percentatge més del doble de la inflació, que ara mateix està en el 3,1% i també per sobre de les quanties que els mateixos sindicats estan firmant quan renoven els convenis col·lectius (4,15% per als acords firmats aquest any). Aquesta pujada del 7,5% implicaria un increment de 88,7 euros bruts al mes. O, el que és el mateix, 1.242 euros més a l’any.
Les centrals reclamen una pujada ambiciosa ja que assumeixen i pretenen que els treballadors que percebin l’SMI tributin IRPF. Fins ara aquests no tributaven, ja que s’entenia que les quanties eren prou reduïdes com per a sobre exigir-los que cedissin part dels seus ingressos a l’erari públic. No obstant, després de les successives revaloritzacions aplicades durant els últims anys –des del 2018, quan Pedro Sánchez va entrar a la Moncloa, l’SMI ha crescut un 62%– l’SMI és una referència més gran i que cada vegada cobreix més treballadors a Espanya. Segons les dades de Treball, al voltant del 14% dels assalariats percep l’SMI i entitats com l’Airef adverteixen que, mentre que els sous immediatament superiors no estan pujant al mateix ritme, cada vegada la seva cobertura és més gran.
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
- Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?