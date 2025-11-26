Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquest dijous se celebra la 3a edició del Networking Digital de la Catalunya Central

Ramon Carbonell, CEO d'AUSA, oferirà la ponència principal de la trobada, en què també es presentaran projectes innovadors i models d'empresa

Un moment de l'edició anterior del networking digital

Un moment de l'edició anterior del networking digital / Orvit

Regió7

Manresa

Manresa acollirà demà dijous, 27 de novembre, la 3a edició del Networking Digital de la Catalunya Central, una trobada adreçada a empreses i professionals del territori que aposten per la digitalització, la innovació i el creixement empresarial. L’acte tindrà lloc a les 18:30h a El Glaç Wine de Manresa.

El programa de la jornada s’allargarà fins aproximadament les 20:30h. En acabar, hi haurà un espai de networking amb pica-pica i begudes, pensat perquè les persones assistents puguin intercanviar idees, conèixer nous projectes i generar oportunitats de col·laboració.

El programa inclourà la ponència principal de Ramon Carbonell, CEO d’AUSA; la taula rodona “Models d’empresa i formes d’innovar”; i la presentació de projectes innovadors de la Catalunya Central.

L’acte està organitzat per Orvit Digital amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, ProManresa i la Diputació de Barcelona. L'entrada és gratuïta, però cal inscripció prèvia i les places són limitades! Les persones interessades es poden inscriure a través de www.networkingdigital.cat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  2. Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
  3. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  4. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  5. L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
  6. La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
  7. Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
  8. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell

L'Ajuntament inicia les obres per completar la connexió de Santpedor amb Manresa pensant en els ciclistes i vianants

L'Ajuntament inicia les obres per completar la connexió de Santpedor amb Manresa pensant en els ciclistes i vianants

El model econòmic de PS5 es ven com els xurros al Japó i s'esgota a les botigues

El model econòmic de PS5 es ven com els xurros al Japó i s'esgota a les botigues

Els delegats de secundària de Manresa es manifesten per reivindicar el seu paper dins i fora les aules

Els delegats de secundària de Manresa es manifesten per reivindicar el seu paper dins i fora les aules

McDonalds obre el seu primer local a Esparreguera

McDonalds obre el seu primer local a Esparreguera

Els pantans de la Baells i la Llosa han perdut prop d’un 7% de capacitat pels sediments

Els pantans de la Baells i la Llosa han perdut prop d’un 7% de capacitat pels sediments

Ainhoa Moll: "Hem de perfeccionar l’equilibri entre la unitat del país i la diversitat dels seus territoris"

Ainhoa Moll: "Hem de perfeccionar l’equilibri entre la unitat del país i la diversitat dels seus territoris"

Almenys 12 morts en un gran incendi de tres gratacels de Hong Kong

Almenys 12 morts en un gran incendi de tres gratacels de Hong Kong

Almenys 12 morts en un gran incendi de tres gratacels de Hong Kong

Almenys 12 morts en un gran incendi de tres gratacels de Hong Kong
Tracking Pixel Contents