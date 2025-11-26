Aquest dijous se celebra la 3a edició del Networking Digital de la Catalunya Central
Ramon Carbonell, CEO d'AUSA, oferirà la ponència principal de la trobada, en què també es presentaran projectes innovadors i models d'empresa
Regió7
Manresa acollirà demà dijous, 27 de novembre, la 3a edició del Networking Digital de la Catalunya Central, una trobada adreçada a empreses i professionals del territori que aposten per la digitalització, la innovació i el creixement empresarial. L’acte tindrà lloc a les 18:30h a El Glaç Wine de Manresa.
El programa de la jornada s’allargarà fins aproximadament les 20:30h. En acabar, hi haurà un espai de networking amb pica-pica i begudes, pensat perquè les persones assistents puguin intercanviar idees, conèixer nous projectes i generar oportunitats de col·laboració.
El programa inclourà la ponència principal de Ramon Carbonell, CEO d’AUSA; la taula rodona “Models d’empresa i formes d’innovar”; i la presentació de projectes innovadors de la Catalunya Central.
L’acte està organitzat per Orvit Digital amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, ProManresa i la Diputació de Barcelona. L'entrada és gratuïta, però cal inscripció prèvia i les places són limitades! Les persones interessades es poden inscriure a través de www.networkingdigital.cat.
