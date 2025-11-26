El comerç manresà es manté al marge del Black Friday i aposta pel Nadal
El president de la UBIC, Antoni Daura, considera que la campanya, que comença aquest divendres com a dia fort, “no aporta gran cosa al comerç local”
A partir d’aquest divendres 28, el dia fort, i fins al pròxim dilluns 1 de desembre, els clients d’arreu del país podran aprofitar per fer les primeres compres nadalenques gràcies als descomptes del Black Friday, una moda importada dels Estats Units i que dona el tret de sortida a la Campanya de Nadal. En el petit comerç, però, aquesta tendència suposa un esforç extra per fer promocions agressives que fa que no sempre els sigui rendible adherir-s’hi. Aquesta circumstància és la que s’ha produït en els darrers anys a Manresa. Per aquesta raó, el president de la UBIC, Antoni Daura, prefereix mantenir-se al marge del Divendres Negre: “no ens aporta gran cosa al comerç local i és un engany de màrqueting”.
De fet, l’entitat manresana ja es va posicionar respecte al Black Friday fa dos anys, assegurant que no donaven suport a aquesta iniciativa perquè “és una moda que ve de fora imposada per les grans cadenes”. A més coincideix amb la celebració de la Fira de Sant Andreu, en què tradicionalment ja es fan descomptes.
Tanmateix, Daura no s’oposa ni molt menys als comerços que s’hi vulguin sumar. “Som liberals com a institució i no tenim cap inconvenient. Hi ha botiguers que volen aprofitar aquest moment per vendre estoc i ho veuen com una oportunitat.”, explica. Els que aposten per rebaixar més els seus productes, assenyala, són establiments que “formen part d’alguna cadena, central o franquícia de compres”.
Entre els motius que porten l’entitat a aquesta “visió poc partidària” del Black Friday, Daura destaca la priorització de campanyes “singulars i puntuals” com el període de rebaixes estricte que s’ha fet sempre, ja que sinó “transmetem al públic que sempre hi ha ofertes i no és així”. Rebutja, també, “una moda forana, amb unes idees de mercat diferents de les que tenim aquí” que, a més, diu, “s’organitza per fer un titular, però cal ser rigorós i fer la rebaixa corresponent. És un engany de màrqueting davant el qual no volem jugar com a entitat”, assegura.
D’altra banda, des d’un punt de vista econòmic, el president de la UBIC, considera que, “llevat de les persones que tinguin un elevat poder adquisitiu, la resta pot optar després per no comprar en la campanya de Nadal”.
Sobre la campanya de Nadal que arrencarà al Pont de la Puríssima, Daura és optimista. “Esperem que sigui favorable. No hi ha cap indici que ens faci indiciar el contrari. Sempre solen ser bones. L’ambient nadalenc potencia la sensació de benestar social, fet que incita les compres abans d’uns dies especials”, remarca.
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
- Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró