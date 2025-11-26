McDonalds obre el seu primer local a Esparreguera
El restaurant ha permès la creació de 36 llocs de treball
L'espai disposa de serveis com McAuto, McCafé, terrassa, zona de jocs i punts de recàrrega elèctrica
Regió7
Esparreguera compta des d’avui amb el seu primer restaurant McDonald’s, ubicat al carrer Camí Ral, 73-75. El nou establiment, que ja ha obert oficialment les portes , suposa una aposta per al desenvolupament econòmic i social del municipi i ha permès la creació de 36 llocs de treball. L’acte inaugural ha comptat amb la presència de l’alcalde d’Esparreguera, Juan Jurado Bracero, que ha volgut donar la benvinguda a la marca al municipi.
El franquiciat del restaurant, Jaime Ferrer, ha destacat “l’orgull d’obrir aquest nou establiment a Esparreguera” i ha agraït “l’esforç i el compromís de l’equip”, que permet continuar acostant l’experiència McDonald’s als clients. Ferrer ha remarcat també la voluntat de contribuir al creixement local “generant ocupacions de qualitat i fent costat al desenvolupament del municipi”.
Per la seva banda, Ángel Castillo, director de Restaurants de McDonald’s Espanya, ha subratllat que aquesta obertura representa “un pas clau per continuar consolidant la presència de la companyia a Catalunya”, territori on la cadena ja suma més de 105 restaurants. Castillo ha insistit en el compromís de McDonald’s amb la generació d’ocupació, el desenvolupament econòmic i la proximitat amb les comunitats on opera.
El nou establiment disposa de 350 m² i està equipat amb servei McAuto, terrassa, zona de jocs, servei a taula, espai McCafé i quioscos digitals. A més, incorpora el servei Demana i Paga per agilitzar l’experiència de compra i dos punts de recàrrega elèctrica amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible.
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
- La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
- Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell