Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

McDonalds obre el seu primer local a Esparreguera

El restaurant ha permès la creació de 36 llocs de treball

L'espai disposa de serveis com McAuto, McCafé, terrassa, zona de jocs i punts de recàrrega elèctrica

L'exterior del primer restaurant McDonald's a Esparreguera

L'exterior del primer restaurant McDonald's a Esparreguera / McDonald's

Regió7

Esparreguera

Esparreguera compta des d’avui amb el seu primer restaurant McDonald’s, ubicat al carrer Camí Ral, 73-75. El nou establiment, que ja ha obert oficialment les portes , suposa una aposta per al desenvolupament econòmic i social del municipi i ha permès la creació de 36 llocs de treball. L’acte inaugural ha comptat amb la presència de l’alcalde d’Esparreguera, Juan Jurado Bracero, que ha volgut donar la benvinguda a la marca al municipi.

El franquiciat del restaurant, Jaime Ferrer, ha destacat “l’orgull d’obrir aquest nou establiment a Esparreguera” i ha agraït “l’esforç i el compromís de l’equip”, que permet continuar acostant l’experiència McDonald’s als clients. Ferrer ha remarcat també la voluntat de contribuir al creixement local “generant ocupacions de qualitat i fent costat al desenvolupament del municipi”.

Per la seva banda, Ángel Castillo, director de Restaurants de McDonald’s Espanya, ha subratllat que aquesta obertura representa “un pas clau per continuar consolidant la presència de la companyia a Catalunya”, territori on la cadena ja suma més de 105 restaurants. Castillo ha insistit en el compromís de McDonald’s amb la generació d’ocupació, el desenvolupament econòmic i la proximitat amb les comunitats on opera.

El nou establiment disposa de 350 m² i està equipat amb servei McAuto, terrassa, zona de jocs, servei a taula, espai McCafé i quioscos digitals. A més, incorpora el servei Demana i Paga per agilitzar l’experiència de compra i dos punts de recàrrega elèctrica amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  2. Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
  3. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  4. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  5. L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
  6. La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
  7. Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
  8. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell

L'Ajuntament inicia les obres per completar la connexió de Santpedor amb Manresa pensant en els ciclistes i vianants

L'Ajuntament inicia les obres per completar la connexió de Santpedor amb Manresa pensant en els ciclistes i vianants

El model econòmic de PS5 es ven com els xurros al Japó i s'esgota a les botigues

El model econòmic de PS5 es ven com els xurros al Japó i s'esgota a les botigues

Els delegats de secundària de Manresa es manifesten per reivindicar el seu paper dins i fora les aules

Els delegats de secundària de Manresa es manifesten per reivindicar el seu paper dins i fora les aules

McDonalds obre el seu primer local a Esparreguera

McDonalds obre el seu primer local a Esparreguera

Els pantans de la Baells i la Llosa han perdut prop d’un 7% de capacitat pels sediments

Els pantans de la Baells i la Llosa han perdut prop d’un 7% de capacitat pels sediments

Ainhoa Moll: "Hem de perfeccionar l’equilibri entre la unitat del país i la diversitat dels seus territoris"

Ainhoa Moll: "Hem de perfeccionar l’equilibri entre la unitat del país i la diversitat dels seus territoris"

Almenys 12 morts en un gran incendi de tres gratacels de Hong Kong

Almenys 12 morts en un gran incendi de tres gratacels de Hong Kong

Almenys 12 morts en un gran incendi de tres gratacels de Hong Kong

Almenys 12 morts en un gran incendi de tres gratacels de Hong Kong
Tracking Pixel Contents