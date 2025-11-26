Paulig és distingida per Foment del Treball per la seva internacionalització
Amb dues plantes al Berguedà, rep el guardó com a "empresa arrelada a Catalunya que projecta una alimentació més sostenible a escala global"
Regio7
L’empresa Paulig ha estat guardonada en els XVIII Premis de Foment del Treball. L’acte, celebrat dimarts al Teatre Nacional de Catalunya, va aplegar els principals agents del món empresarial i sociopolític de Catalunya per reconèixer el talent, l’esforç i la trajectòria del món empresarial català. La gala va aplegar més de 800 persones.
El premi en la categoria d’Internacionalització ha estat per a Paulig (guardó ex aequo amb l'empresa Relats). La candidatura, presentada per l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), va ser destacada pel jurat, que va reconèixer l'empresa com a "arrelada a Catalunya que projecta una alimentació més sostenible a escala global". El jurat també ha valorat "el seu ferm compromís amb la sostenibilitat, les marques reconegudes internacionalment i la seva presència en 70 països".
El premi el va recollrir, de la mà de la vicepresidenta de Foment del Treball Maria Helena de Felipe, el director comercial i managing director de Paulig, Alberto Barsanti. Barsanti va estar acompanyat d’Ignasi Montagut, senior factory manager de Paulig Spain, i d’altres membres de Paulig. També va ser presents a l’acte una àmplia comitiva de la junta directiva de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, encapçalada pel seu president, Josep Maria Serarols.
Amb més de 2.400 empleats en 13 països, Paulig té una presència global significativa i ven els seus productes a 70 països. La seva seu central és a Hèlsinki (Finlàndia), però té seus i fabriques a 13 països europeus, dues d'elles al Berguedà (Berga i Puig-Reig). L’adquisició de la berguedana Liven, el gener de 2022, reforça el seu rol com a partner global en snacks salats i Tex Mex, amb un ampli portafoli que combina marques pròpies de retail amb solucions desenvolupades com a proveïdor per a altres marques i per al canal Horeca. La incorporació de les plantes de Berga i Puig-reig a la seva xarxa industrial consolida la presència de Paulig al sud d’Europa.
En els XVIII Premis de Foment del Treball també s’ha distingit Control Demeter, en la categoria de Desenvolupament Sostenible; Alsa, en la categoria d’Igualtat; Astrazeneca, en la categoria d’Innovació i l'Associació Educativa Itaca i Fundació Colacao, en l’àmbit de la Responsabilitat Social. El premi a la Pime de l’Any, que en l'edició anterior va recollir la manresana CompactHabit, va ser per a Domini de la Cartoixa.
A més, Josep Oliu, president del Banc Sabadell; Pedro Fontana, president del Consell d’Administració d’Areas i vicepresident del Consell d’Administració del Banc Sabadell; i l’ex primer ministre italià, Enrico Letta, van ser guardonats amb les Medalles d’Honor de Foment del Treball.
La cerimònia va comptar amb la intervenció del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre i del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. A més, hi van ser presents el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull; la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero; el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper; el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre d’altres.
