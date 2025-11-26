El projecte RUBIK del Bages contractarà 25 persones amb un pressupost de 140.000 euros
Un total de 21 ajuntaments de la comarca participen en la nova edició del projecte del Consell Comarcal, que ofereix oportunitats laborals a persones en situació de vulnerabilitat social.
Regió7
El Consell Comarcal del Bages ha posat en marxa la dotzena edició del projecte RUBIK, un programa iniciat a finals del 2015 que incentiva la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social per part dels ajuntaments de la comarca.
En aquesta edició, el RUBIK disposa d’una partida de 140.000 euros, per sobre dels 125.000 euros de l’edició anterior. Aquest increment ha permès finançar 25 contractes de treball formalitzats per 21 ajuntaments del Bages. Tots els municipis participants disposen d’un ajut garantit i els quatre ajuntaments que han presentat dues sol·licituds han pogut fer dues contractacions.
La consellera comarcal de Serveis Socials Bàsics, Elisabet Hernández del Arco, destaca que "el Rubik ens permet arribar a persones que ho tenen especialment difícil per accedir al mercat de treball. No parlem només de contractes temporals, sinó d’obrir portes, generar experiència i donar noves oportunitats a qui sovint ha quedat al marge”. A més, apunta que “la participació de 21 ajuntaments en aquesta edició demostra que el Rubik està arrelat al territori i que és útil".
Pel que fa al perfil de les persones contractades, en aquesta edició s’han incorporat 11 dones i 14 homes. Nou persones són majors de 40 anys, catorze tenen entre 20 i 40 anys i dues són joves de 17 anys, que inicien així el seu recorregut laboral amb el suport dels ajuntaments i del Consell Comarcal.
Pel que fa als llocs de treball, el programa ha permès la contractació de 19 operaris de brigada i serveis de neteja, 5 auxiliars administratius/ves i 1 auxiliar de llar, responent a necessitats reals dels municipis tant en l’àmbit del manteniment de l’espai públic com en el suport administratiu i l’atenció a les persones.
Els ajuntaments participants són Artés, Avinyó, Callús, Cardona, Castellgalí, Castellnou de Bages, Fonollosa, Monistrol de Montserrat, Mura, Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria.
