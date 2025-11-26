El restaurant Urbisol de Calders és premiat amb el Bib Gourmand
És una distinció de la Guia Michelin creada el 1997 que valora la millor relació entre qualitat i preu
Regió7
El restaurant Urbisol de Calders ha estat reconegut com un dels 29 Bib Gourmand de la Guia Michelin Espanya per al 2026, una distinció que premia aquells establiments amb una millor relació entre qualitat i preu. Aquest premi es va crear el 1997.
Situat en un hotel de gestió familiar, Urbisol destaca per l’entorn on es troba i per l’amabilitat de tot l’equip. Carles Badia és el cap de cuina i Elisabet Jubany, la germana de Nandu, s’encarrega de la gestió de la sala. Es tracta d’un restaurant que proposa una cuina tradicional actualitzada que busca despertar el paladar. La carta inclou plats com el Risotto de bolets amb parmesà i foie; ous estrellats amb verdures, pernil ibèric i oli de trufa; o el suquet de rap i gambes. Aquests plats es completen amb un menú degustació molt complet.
La resta de premiats catalans són Bardeni-Caldeni, Glug i Oníric, tots ells de Barcelona, Sisè, de Lleida, i Hostal de Ca l’Enric, de La Vall de Bianya (Garrotxa).
També destaca Bambú, de Salamanca, on hi fan tapes d’autor i brases; Regadera, de Córdoba, al costat del Guadalquivir; i Trèsde, de Madrid, caracteritzat per la fórmula: entrant, plat i postre.
