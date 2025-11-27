Black Friday amb polèmica: plataformes digitals insegures i comportament compulsiu en la compra
L'OCU adverteix del risc de dos terços dels productes venuts per portals xinesos com Temu o Shein i recorda que molts preus de les suposades ofertes no són els més baixos dels últims 30 dies
R. Tortosa
El Black Friday de 2025 arriba a l'Estat esquitxat per la polèmica. La campanya internacional de descomptes en seleccions de productes de tota mena de marques coincideix aquesta setmana amb la queixa de la patronal del gran comerç a Espanya -Carrefour, El Corte Inglés, Leroy Merlin, Ikea...- contra plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress per les suposades irregularitats en què incorren. Igualment, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recorda que no es poden conculcar els drets d'aquells clients que, en aquestes dates, compren de manera compulsiva, víctimes del màrqueting desaforat.
L'organització que aplega les companyies líders en vendes, l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged), manté que els seus competidors xinesos a l'entorn virtual treballen reiteradament amb productes "perillosos i defectuosos", sense que aquestes pràctiques els comportin cap sanció. Per a la presidenta d'aquest col·lectiu, Matilde García Duarte, caldria buscar un recurs legal perquè, si AliExpress, Temu o Shein incompleixen la normativa vigent a un territori, se les expulsi del mercat.
La controvèrsia a França encara és més intensa, ja que les autoritats d'aquest país han començat a actuar contra els gegants orientals de l'e-commerce. El detonant ha estat el lliurament a usuaris de nines sexuals amb l'aspecte de nenes. García Duarte demana que la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) o les associacions de consumidors que ho desitgin puguin "investigar" les firmes de la Xina sota sospita.
Anged calcula que cada any entren a l'Estat 400 milions de paquets per un valor inferior a 150 euros cadascun que són enviats per aquestes empreses. Les dades de Marketplace Universe indiquen que Espanya és la primera nació europea en penetració per a AliExpress (72,5%), Shein (52,6%) i Temu (25,7%). També aquest és el país amb una major quota de comandes en línia, amb un 34% del volum i un 13% del valor. El Black Friday s'ha afegit a la llista de temporades amb més activitat, com el Nadal.
Una anàlisi efectuada per experts d'entitats com l'OCU ha revelat que dos terços dels 162 articles de Shein i Temu estudiats per a l'ocasió tenien "irregularitats"; i que un de cada quatre era "potencialment perillós". Es tractava de roba i joies amb elevats "nivells de metalls pesants", joguines que presentaven "risc d'asfíxia per a bebès", cosmètics "amb informació incompleta sobre la seva composició"... La presidenta d'Anged afirma haver traslladat aquest problema al Ministeri d'Indústria. De moment, però, no hi ha resposta.
Una enquesta plantejada per l'OCU a més de 2.000 espanyols amb edats compreses entre els 18 i els 74 anys sobre les seves intencions de despesa durant el Black Friday ha destapat que el 78% "es deixarà seduir pels descomptes", i que gastarà, de mitjana, 219 euros, segons els portaveus de l'organització. L'informe adverteix que el 42% dels entrevistats té "un comportament compulsiu en les seves compres". Com destaquen a l'OCU, "molts productes que s'anuncien rebaixats no ho estan realment: el seu preu en oferta no és el més baix dels últims 30 dies".
Els compradors digitals tenen 14 dies naturals per comunicar als venedors que desisteixen de les seves adquisicions, sense haver de donar cap explicació al respecte. Després, encara disposen d'unes altres 14 jornades per retornar els paquets. En l'exercici d'aquest dret, afegeixen els responsables de l'OCU, no hi ha "penalització". Les despeses d'enviament originals es recuperen i les de la tramesa en sentit contrari només es cobren si la botiga va avisar abans de la transacció.
