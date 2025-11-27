Organitzacions empresarials
Fainé demana "exemplaritat i compromís social" als directius
El president de la Confederació Espanyola de Directius i Executius reivindica "la capacitat per actuar amb propòsit" davant "els discursos que idealitzen la IA"
Albert Martín
"Dels líders empresarials s’espera no només eficiència, sinó exemplaritat i compromís social". Són paraules d’Isidre Fainé, president de la Confederació Espanyola de Directius i Executius, amb què ha clos aquest dijous la reunió anual d’aquesta organització en un acte celebrat a Saragossa i que ha comptat amb la presència de 1.800 assistents.
El també president de la Fundació La Caixa ha centrat les seves paraules en el paper dels directius, en un discurs en què ha assenyalat que "el que realment diferencia els bons directius és la seva intel·ligència emocional", tot destacant el tracte amb els empleats: "Allò que mou les persones no és només el salari o el poder, sinó sentir-se valorades i escoltades".
En les seves paraules, el veterà executiu ha assegurat que "els directius i empresaris tenen la capacitat i la responsabilitat de marcar la diferència amb una gestió humana" i ha defensat posar "les persones al centre". "Les nostres accions i decisions han d’estar guiades per valors humanistes i socials", ha manifestat Fainé.
El president de la Fundació CEDE ha demanat que les decisions dels directius i empresaris es dirigeixin a "contribuir a un model de societat més just, inclusiu i sostenible; en definitiva, més humà". "El lideratge", ha afegit Fainé, "no és una posició de domini, sinó una actitud de servei". "La legitimitat del lideratge empresarial es construeix cada vegada més des de la seva utilitat social", ha afegit.
Contra la idealització de la IA
Durant el seu discurs a la sala Mozart de l’Auditori de Saragossa, el banquer català s’ha referit al ‘boom’ existent amb la Intel·ligència Artificial i ha volgut relativitzar l’impacte d’aquesta tecnologia, advertint contra "els discursos que idealitzen la IA". "El futur de les nostres empreses, i la prosperitat de la societat, no els determinaran ni les màquines, ni els mercats, ni les regulacions, sinó que dependrà de la nostra capacitat humana per pensar i actuar amb sentit, amb saviesa, amb propòsit, i posant-hi l’ànima", ha assegurat.
"Vivim una època de grans transformacions tecnològiques, econòmiques i socials", ha apuntat Fainé, "i, per tant, la planificació és imprescindible, però només serà eficaç si va acompanyada de flexibilitat, rapidesa de resposta i visió integral".
Fainé ha dedicat una part del seu discurs a defensar el paper dels directius, dels quals ha dit que continuaran tenint un paper "essencial amb el suport de les polítiques públiques". "Som agents de canvi, persones que innoven i arrisquen i generadores de benestar", ha assegurat.
Un context "exigent"
El financer, de 83 anys, ha volgut destacar les "megatendències" que influeixen en el context actual i s’ha referit al "procés d’integració europea, les creixents desigualtats socials i la polarització de la política, els conflictes geopolítics internacionals, el canvi climàtic, la transició demogràfica i, per descomptat, la revolució tecnològica". Per fer front a aquesta realitat "canviant i molt exigent", ha demanat als executius que mantinguin la confiança en les seves pròpies possibilitats.
Les paraules de Fainé han servit d’epíleg a una jornada que ha reunit 1.800 directius a la capital aragonesa, en una trobada que ha comptat amb la participació d’executius com Marc Murtra, president de Telefónica, o Francisco Reynés, president de Naturgy, a més de polítics com el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el president d’Aragó, Jorge Antonio Azcón; o experts en integració europea com Enrico Letta o Mario Monti.
