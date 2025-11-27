Acord parcial amb els sindicats
El Govern pacta apujar el salari dels funcionaris un 4,5% fins al 2026 i més de l’11% fins al 2028
Els sindicats Csif i UGT accepten la nova distribució de l’Executiu i pacten revaloritzar les nòmines públiques un 11% de manera acumulada fins al 2028; mentre CCOO s’absté
Gabriel Ubieto
El Govern ha aconseguit acordar amb els sindicats un calendari de pujades dels salaris per als funcionaris fins al 2028. L’Executiu es compromet a incrementar les nòmines públiques un 4,5% fins al 2026 i arribar a una pujada acumulada de l’11% fins al 2028, segons expliquen diferents fonts sindicals.
El Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública ha millorat la seva oferta per als dos primers exercicis, garantint que els sous pujaran a un nivell molt similar a la inflació esperada i aconseguint així convèncer els sindicats Csif i UGT, mentre CCOO s’absté i meditarà si se suma a un acord que es firmarà en un acte públic aquest pròxim dijous al migdia.
«Suposa un gran avenç per als servidors públics i també garanteix el poder adquisitiu dels empleats públics fins al 2028», han valorat des del Ministeri.
Després de gairebé quatre hores de converses, Funció Pública ha pogut tancar un nou acord per revaloritzar els salaris de més de tres milions d’empleats públics de tot Espanya. El pacte tanca el calendari de pujades a quatre anys i s’estén fins a la pròxima legislatura, ja que el 2027 està previst que hi hagi eleccions generals.
El principal escull durant aquestes setmanes de negociacions ha sigut la distribució d’aquest 11% que acabaran cobrant de més els funcionaris. Les diferències internes dins de CCOO han allargat aquesta última reunió i han forçat la central a no significar-se després d’aquesta. La distribució, si es compleixen les noves variables disposades, seria la següent:
- 2025: +2,5%
- 2026: +2%
- 2027: +4,5%
- 2028: +2%
Les limitacions pressupostàries que s’ha autoimposat Hisenda per complir el sostre de despesa coartaven la possibilitat de revaloritzar sous a curt termini, això condemnava els funcionaris a perdre poder adquisitiu i dificultava que els sindicats hi accedissin. Segons les estimacions de Csif, l’increment acumulat deixaria una revalorització neta de l’11,4%.
Variables de fàcil compliment
Finalment, des de l’Executiu s’ha optat per una fórmula imaginativa, lligada a variables. L’increment per a aquest any, amb efectes retroactius a 1 de gener, serà del 2,5% i s’abonarà en una ‘súper paga’ de Nadal, a percebre al desembre junt amb l’‘extra’; almenys per als empleats de l’Administració General de l’Estat.
I per a l’any 2026 hi haurà una pujada fixa de l’1,5%, al qual es podrà afegir un altre mig punt, fins al 2%, si es compleix una variable d’assequible assoliment. Si l’IPC de l’any que ve és de l’1,5% o superior, Funció Pública haurà d’abonar aquest mig punt extra i haurà de fer-ho durant el primer trimestre del 2027.
Actualment, la inflació mitjana ronda el 3% i les estimacions per a l’any que ve oscil·len entre l’1,8% i el 2,3%, segons la casa d’estudis.
El ministre Óscar López aconsegueix casar així les exigències de contricció d’Hisenda i les demandes sindicals, que no volien veure com els salaris públics perdien poder adquisitiu a curt termini, tot i que després tinguessin garantia que recuperarien aquest dèficit en els dos exercicis successius.
Segons l’última proposta acceptada per les centrals i si es compleix aquesta variable, el calendari de pujades seria: 2,5% per al 2025, 2% per al 2026, 4,5% per al 2027 i 2% per al 2028.
Si no es complís la variable inclosa en l’última oferta i la inflació del 2026 fos inferior a l’1,5%, aquest mig punt addicional es mouria al 2027, és a dir, l’esquema quedaria de la següent manera: 2,5% per al 2025, 1,5% per al 2026, 5% per al 2027 i 2% per al 2028.
Actualització immediata
El Govern s’ha compromès a donar compliment a l’acord de manera immediata. Per a això, haurà d’aprovar un reial decretllei en els pròxims dies que li doni marge per tramitar l’actualització de nòmines i abonar ja en la paga de desembre, com ha traslladat als sindicats, dels retards relatius a l’exercici 2025. I és que des de principis d’any que les nòmines en la Funció Pública estan congelades.
Aquest reial decret l’haurà de convalidar al mes següent una majoria de partits al Congrés o decaurà. Ja per a la resta de compromisos la coalició haurà de ser capaç d’aprovar uns nous Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) o reeditar la fórmula del reial decret llei i quadrar posteriorment les partides de despesa.
«Per a Csif ha sigut clau que l’acord reculli, a la nostra proposta, millores en permisos, acció social, prestació sanitària del mutualisme administratiu, jubilacions de classes passives i que les revisions dels complements per residència així com les indemnitzacions per raons de servei es revisin a l’alça l’any vinent», han declarat des del sindicat.
«És un gran acord, garanteix el poder adquisitiu, s’acaba amb la taxa de reposició i les ofertes públiques d’ocupació s’executaran en un any», ha valorat la portaveu d’UGT, Isabel Araque.
