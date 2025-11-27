Orvit consolida el Networking Digital de la Catalunya Central com una trobada anual de referència
Més d’un centenar d’empreses i professionals es reuneixen a Manresa per compartir visions sobre digitalització, innovació i creixement empresarial en la tercera edició de l'esdeveniment
Regió7
La 3a edició del Networking Digital de la Catalunya Central celebrada aquest dijous ha tornat a demostrar el seu impacte i rellevància per al teixit empresarial del territori. Amb més d’un centenar de participants entre empreses, professionals i projectes innovadors, l’esdeveniment es consolida com una de les trobades anuals de referència per a totes aquelles persones que aposten per la digitalització, la innovació i el creixement empresarial.
Sota el lema “Models d’empresa i formes d’innovar”, aquesta tercera edició ha girat al voltant dels models d’empresa i les formes d’innovar, amb un programa que ha combina ponències inspiradores, debat empresarial i presentació de projectes emergents. L’acte ha estat organitzat per Orvit Digital, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, ProManresa i la Diputació de Barcelona.
Una jornada centrada en models d’empresa i formes d’innovar
La jornada, celebrada a El Glaç Wine a Manresa, ha començat amb la ponència principal de Ramon Carbonell, CEO d’AUSA, que ha compartit la trajectòria de l’empresa manresana i com la innovació i la internacionalització han estat clau en el seu creixement. La seva intervenció ha aportat una visió directa sobre els reptes reals d’escalar un model de negoci des del territori cap al món.
Debat empresarial i presentació de projectes innovadors del territori
Després de la ponència inicial, s’ha celebrat la taula rodona “Models d’empresa i formes d’innovar”, moderada per Jordi Badrenas (Orvit Digital), amb la participació de Clara Torres (Friman), Marc Masats (FC Barcelona), Marta Marín (Etalentum Bages & Anoia) i Ramon Navarro (Nuclia). El debat ha reunit perspectives molt diferents sobre com innoven les empreses del territori, compartint reptes, oportunitats i maneres d’afrontar la transformació digital.
En aquesta mateixa línia, la jornada també ha inclòs la presentació de projectes innovadors del territori, amb WardUs, presentat per Adam El Messaoudi i Roger Alaya; Streammedic, presentat per Aleix Revilla; i Waikay, presentat per Gemma Fontané. Tots ells han compartit les seves propostes i el moment actual dels seus projectes, reforçant el dinamisme i el talent de la Catalunya Central. La cloenda de la jornada ha estat a càrrec de Joan Vila, regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa.
Una tercera edició que confirma la projecció del Networking Digital
Amb una participació elevada i continguts de qualitat, aquesta tercera edició deixa clar que el Networking Digital ja és una trobada imprescindible per al teixit empresarial de la Catalunya Central. L’esdeveniment es consolida com un punt de referència per impulsar projectes, compartir coneixement i reforçar el compromís del territori amb la innovació i la transformació digital.
