Sant Vicenç de Castellet exhibeix el múscul de la construcció en una trobada que reuneix els gremis de la demarcació
L’IES Castellet és l'amfitrió d’una reunió en què es posen en comú les inquietuds del sector i es fa una visita a les instal·lacions del Grau Mitjà i Superior del centre, aquest últim de nova creació
Sant Vicenç de Castellet ha acollit aquest dijous el Consell de Representativitat de Gremis de Constructors de la Província de Barcelona, una tertúlia on representants de la demarcació posen en comú les inquietuds del sector i intercanvien opinions i experiències. En aquesta ocasió, el Gremi de Constructors de Manresa i Comarca i l’institut Castellet, l’únic centre de la Catalunya central que imparteix cicles formatius d’aquest àmbit formatiu, han estat els amfitrions de la trobada. Posteriorment, els assistents han fet una visita a les instal·lacions del Grau Mitjà i Superior per veure de primera mà com treballaven els alumnes.
En la reunió que ha començat a 2/4 de 12 del matí, s'han abordat temes com el conveni, la formació, la prevenció de riscos, la gestió de residus, l’intrusisme i la seguretat a les obres. Dues de les qüestions que han ocupat més temps han estat el perill de la industrialització per al sector i la qualificació de la mà d’obra dins les empreses. En l’acte hi han assistit, entre d’altres, el president del Gremi de Constructors de Manresa, Jaume Cots, l'expresident de la mateixa entitat, Josep Alias, i el president del Gremi de Constructors d’obres de Barcelona i Comarques, Josep Antoni Martínez. El director de l’IES Castellet, David Sanz, ha conduit els dirigents al pati on els alumnes posen en pràctica els aprenentatges de la construcció.
En declaracions a Regió7, Sanz ha valorat molt positivament la trobada. “Ens enorgulleix molt que el gremi de la regió hagi dipositat aquesta confiança en el nostre centre educatiu. Ens ha fet molta il·lusió tenir amb nosaltres les persones que representen el sector a la demarcació i fa que ens sentim vinculats i molt propers. Des que ens ho van proposar hem posat tot l’esforç per col·laborar amb ells i organitzar la trobada”.
Per la seva part, Jaume Cots ha defensat el vincle existent entre el gremi que presideix i l’institut. “Un grau com aquest ha d’estar agremiat, ja que és important poder donar als alumnes l’oportunitat d’obtenir una formació de qualitat en empreses. Els estudiants han de tenir la percepció que l’acollida és bona perquè vegin que el sector els vol”.
L’IES Castellet és l’únic centre de la Catalunya central que té cicles formatius de la família professional de l’edificació d’obra civil. El 2027 farà 25 anys que imparteixen el Grau Mitjà de construcció i també de l’acord de col·laboració amb el Gremi de Constructors de Manresa i Comarca. Una aliança que assegura que els alumnes que es formen puguin a anar a les empreses a fer pràctiques i, alhora, per a l’empresa, una oportunitat per contractar una mà d’obra molt necessitada. A més, aquest curs han estrenat un Grau Superior anomenat Organització i control d’obres de construcció.
Actualment, hi ha aproximadament una quarantena d’alumnes cursant els dos cursos del Grau Mitjà i quinze del primer que està en curs del Grau Superior. “Aquest és el nombre que hem tingut al llarg dels anys. Són estudiants que si es volen dedicar a la construcció i entrar a l’empresa on fan pràctiques la inserció és del 100%. L’acord amb el gremi facilita aquesta incorporació i estabilitat al lloc de treball”, assegura Sanz.
El director del centre bagenc també ha volgut destacar la bona ubicació i comunicacions que té el municipi per atraure estudiants del voltant. “Tenim alumnes d’Osona, Berguedà, Solsonès, l’Àrea Metropolitana i, fins i tot, de la Garrotxa. A més, la connexió amb el Bages sud, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat és molt bona”.
La particularitat que propicia que estudiants d’arreu de Catalunya cursin els graus a Sant Vicenç és la poca oferta formativa existent. De fet, el Grau Superior només es pot cursar a l’institut Provençana de l’Hospitalet de Llobregat i l'institut Escola del Treball de Barcelona.
Quant a les instal·lacions del centre, la superfície no ha canviat des que s’imparteix el Grau Mitjà. L’IES Castellet disposa d’un pati de 2.500 m2 de superfície que ha canviat d’aspecte per les construccions dels alumnes. Han creat un vestuari i també estan fent lavabos i una cantina, entre altres creacions.
Una de les mancances per incentivar l’ofici de paleta és la falta de professors amb un perfil pràctic. “Costa molt trobar un professional que sigui capaç d’ensenyar els alumnes a posar totxos, enrajolar, fer un paviment… Ara mateix tenim mitja plaça vacant. Les exigències que demanda el Govern és que sigui paleta i tenir un grau universitari, fet que és molt difícil", ha clos Sanz.
