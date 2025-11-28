La Cambra de Manresa convoca la 58a edició del Concurs d’Aparadors de Nadal
Els comerços que vulguin participar-hi poden inscriure’s des d’avui i fins l’11 de desembre
Regió7
La Cambra de Comerç de Manresa obre la convocatòria per a la 58a edició del Concurs d’Aparadors de Nadal. El certamen reconeix la creativitat, la qualitat artística i l’esforç dels establiments comercials de la ciutat per millorar als ciutadans la seva experiència comercial del Nadal.
Poden participar al concurs tots els comerços de Manresa. Les inscripcions són gratuïtes i estaran obertes des d'aquest divendres i fins a l’11 de desembre. Els establiments interessats poden formalitzar la seva participació presencialment a la Cambra (Muralla del Carme 17-23, 2a planta, edifici Can Jorba), per telèfon (93 872 42 22) o per correu electrònic a andrea@cambramanresa.org.
En inscriure’s, cada comerç rebrà un rètol amb el número de participant, que haurà de figurar obligatòriament a l’aparador. Els aparadors participants hauran d’estar exposats des del moment de la inscripció fins al 26 de desembre, i cal que enviïn una fotografia de l’aparador a l’adreça indicada abans de l’11 de desembre.
El concurs compta amb dues categories de premis. El Premi del Jurat serà concedit per un jurat format per representants d’entitats i professionals del sector, que valorarà l’impacte comercial, l’originalitat, la qualitat artística i artesanal, el missatge i l’adequació a l’entorn. Els premis seran de 600 euros per al primer premi, 300 euros per al segon i 150 per al tercer.
El Premi del Públic permetrà als ciutadans votar els aparadors a través d’Instagram (@cambramanresa) des del 12 fins al 17 de desembre fins a les 12.00 h. Els premis seran de 600 euros per al primer premi, 300 euros per al segon i 150 per al tercer, i entre els votants se sortejaran cinc vals de compra de 20 euros cadascun. En cas que es detectin vots provinents de perfils falsos (sense fotografia, amb denominacions formades per combinacions aleatòries de lletres i/o números, sense publicacions ni seguidors, etc.) es retirarà la imatge participant i es tornarà a publicar per iniciar el compte de “likes” des de zero.
L’acte de comunicació dels premiats i el lliurament dels vals als guanyadors del sorteig tindrà lloc el divendres 19 de desembre a les 14.00 h a la Cambra de Comerç de Manresa.
