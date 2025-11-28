Les competències digitals en advocacia són vitals
El programa UPRO, finançat amb fons europeus, pretén formar advocats en la digitalització de la seva professió
Regió7
Un professional de l’advocacia o és digital o es quedarà fora del mercat avui dia. En aquesta societat que es digitalitza a tota velocitat, les advocades i els advocats han de dominar aquestes eines per poder acompanyar als seus clients i seguir sent competitius. És per això que els 83 Col·legis d’Advocats d’Espanya impulsen UPRO, un programa molt ambiciós de formació en competències digitals adreçat específicament a l’advocacia, totalment gratuït, finançat amb fons europeus.
A Manresa vindrà complementat amb incentius econòmics per als nostres col·legiats i col·legiades que completin el curs: reducció del 50 % de la quota col·legial o accés gratuït a xats molts evolucionats d’IA al servei de l’advocacia.
El programa UPRO s’enfoca principalment a la interacció efectiva amb les plataformes telemàtiques posades a disposició per les administracions, assegurant que els intervinents puguin dur a terme la seva pràctica legal de forma íntegra i eficient en format electrònic.
Els participants adquiriran un coneixement profund sobre les eines i solucions digitals per a ciutadans i professionals, exploraran els serveis digitals de diverses institucions clau i es familiaritzaran amb l’oferta de serveis digitals de les administracions autonòmiques i de l’estat.
El programa té un primer bloc de contingut formatiu transversal (40 hores de teleformació), orientada a dotar a l’alumne de competències digitals aplicables a qualsevol àmbit professional, i un segon bloc de contingut formatiu específic (90 hores de teleformació més Aula virtual, i 20 hores finals de formació presencial al Col·legi d’Advocats de Manresa amb formadors experts), adaptada a les particularitats i necessitats de l’exercici de l’advocacia en l’era digital.
El curs ja ha començat, les inscripcions són obertes i s’haurà de completar durant els primers mesos de 2026.
De moment ja son 40 advocats i advocades de Manresa i el Bages que estan seguint el programa UPRO i la xifra no para de créixer. Tots ells no només aprendran gratuïtament sino que també gaudiran d’aquests avantatges econòmics quan completin el curs i el Col·legi rebi els fons europeus.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets