Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les competències digitals en advocacia són vitals

El programa UPRO, finançat amb fons europeus, pretén formar advocats en la digitalització de la seva professió

La formació es durà a terme en un format híbrid

La formació es durà a terme en un format híbrid / freepik

Regió7

Manresa

Un professional de l’advocacia o és digital o es quedarà fora del mercat avui dia. En aquesta societat que es digitalitza a tota velocitat, les advocades i els advocats han de dominar aquestes eines per poder acompanyar als seus clients i seguir sent competitius. És per això que els 83 Col·legis d’Advocats d’Espanya impulsen UPRO, un programa molt ambiciós de formació en competències digitals adreçat específicament a l’advocacia, totalment gratuït, finançat amb fons europeus.

A Manresa vindrà complementat amb incentius econòmics per als nostres col·legiats i col·legiades que completin el curs: reducció del 50 % de la quota col·legial o accés gratuït a xats molts evolucionats d’IA al servei de l’advocacia.

El programa UPRO s’enfoca principalment a la interacció efectiva amb les plataformes telemàtiques posades a disposició per les administracions, assegurant que els intervinents puguin dur a terme la seva pràctica legal de forma íntegra i eficient en format electrònic.

Els participants adquiriran un coneixement profund sobre les eines i solucions digitals per a ciutadans i professionals, exploraran els serveis digitals de diverses institucions clau i es familiaritzaran amb l’oferta de serveis digitals de les administracions autonòmiques i de l’estat.

El programa té un primer bloc de contingut formatiu transversal (40 hores de teleformació), orientada a dotar a l’alumne de competències digitals aplicables a qualsevol àmbit professional, i un segon bloc de contingut formatiu específic (90 hores de teleformació més Aula virtual, i 20 hores finals de formació presencial al Col·legi d’Advocats de Manresa amb formadors experts), adaptada a les particularitats i necessitats de l’exercici de l’advocacia en l’era digital.

El curs ja ha començat, les inscripcions són obertes i s’haurà de completar durant els primers mesos de 2026.

De moment ja son 40 advocats i advocades de Manresa i el Bages que estan seguint el programa UPRO i la xifra no para de créixer. Tots ells no només aprendran gratuïtament sino que també gaudiran d’aquests avantatges econòmics quan completin el curs i el Col·legi rebi els fons europeus.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents