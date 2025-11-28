Herències i conflictes familiars: la mediació com a via per evitar litigis interminables
Quan les disputes patrimonials amenacen la convivència familiar, la mediació ofereix una alternativa més ràpida, econòmica i respectuosa
Regió7
La mort d’un familiar sol obrir dues etapes que sovint s’entrecreuen: el procés de dol i el tràmit hereditari. En molts casos, la persona difunta deixa béns, diners o propietats que s’han de dividir entre els hereus, i aquesta distribució pot convertir-se en un focus de tensió.
Els desacords apareixen per motius diversos: interpretacions diferents sobre qui ha de rebre què, antigues rancúnies que surten a la superfície, manca de comunicació o, simplement, testaments poc clars o inexistents. Quan aquests conflictes no es gestionen adequadament, és habitual que acabin als jutjats, on els processos són llargs, cars i emocionalment desgastadors. En molts casos, allò que s’aconsegueix materialment no compensa el deteriorament de les relacions personals.
Davant aquest escenari, la mediació emergeix com una opció eficaç. Es tracta d’un procés voluntari liderat per una persona neutral que facilita el diàleg entre les parts, afavoreix l’escolta activa i impulsa la recerca d’acords que satisfacin els interessos de tothom. La mediació no busca guanyadors o perdedors, sinó solucions consensuades que permetin avançar sense imposicions.
Entre els beneficis destaca que és un procediment més ràpid i econòmic que un litigi judicial i que preserva, en la mesura del possible, els vincles familiars. El diàleg obert contribueix a reduir tensions i a prevenir ruptures irreversibles. A més, la mediació permet acordar solucions flexibles i adaptades a les necessitats particulars de cada família. Davant un conflicte hereditari, la mediació és una eina que val la pena considerar abans de recórrer als tribunals. No només pot evitar litigis interminables, sinó que ajuda a protegir el que és realment essencial: la cohesió i la salut emocional de la família.
Desheretament per manca de relació familiar
El desheretament és una figura legal que permet al testador privar un hereu legitimari del dret a la llegítima quan concorren causes expressament previstes per la llei. Entre aquestes, una de les més controvertides és la prevista a l’article 451-17 e) del Codi Civil de Catalunya, que estableix com a causa la manca manifesta i continuada de relació familiar entre el testador i el legitimari, sempre que aquesta situació sigui atribuïble exclusivament al legitimari. Tot i ser una causa freqüentment utilitzada, també és una de les més impugnades als tribunals.
Perquè es pugui aplicar correctament, no n’hi ha prou amb una comunicació escassa o amb la distància física. Cal demostrar que durant anys no ha existit contacte real i que el testador ha intentat mantenir la relació sense èxit. Si la manca de contacte és compartida o fruit d’un conflicte bilateral, el desheretament pot ser declarat nul.
Els legitimaris que considerin el desheretament injust poden impugnar el testament dins del termini de quatre anys des de la mort del causant, ja sigui per falsedat de la causa al·legada o per reconciliació amb el testador, si aquest ha concedit perdó mitjançant escriptura pública.
Per reduir el risc d’impugnacions i facilitar la prova de la manca de relació, és recomanable documentar detalladament la situació. Això inclou que el notari descrigui els fets al testament, codicil o pacte successori, conservar proves de contactes frustrats com correus, missatges o cartes, i recollir testimonis o informes que acreditin la situació.
En definitiva, el desheretament per absència de relació familiar és possible, però requereix previsió i assessorament jurídic especialitzat. Una documentació acurada i la intervenció d’un professional poden garantir que la voluntat del testador sigui respectada i que el testament no s’anul·li fàcilment.
