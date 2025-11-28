A qui perjudica l’intrusisme laboral en l’exercici de l’advocacia?
Els ciutadans que necessiten serveis d’assessorament jurídic, resolució de disputes o defensa dels seus drets són els principals afectats de l’intrusisime laboral en un sector tan fonamental
Quan un article porta per títol una pregunta convé contestar-la de seguida, ras i curt: et perjudica a tu. A tu que alguna vegada has necessitat assessorament jurídic i t’has pensat que et serviria un gestor, algú que tramita recursos administratius, d’estrangeria, que fa contractes d’arrendament que impugna acomiadaments laborals, que probablement pel mateix preu un advocat et farà el mateix servei i, a més, t’ho defensarà en un Jutjat, i et podrà assistir si és necessari fins a l’última instància del procediment judicial.
A tu que no t’agrada que t’enganyin, i que et penses que en qualsevol establiment obert al públic on digui "assessoria jurídica" hi ha un professional de l’advocacia, perquè fins avui et pensaves que era el mateix. A tu que t’han assessorat malament, però que ningú se’n farà responsable ni t’indemnitzaran de les conseqüències de l’error, perquè el responsable no tindrà pòlissa d’assegurances, ni haurà de respondre deontològicament davant cap col·legi del que no serà membre.
A tu que et van fer creure que un advocat o una advocada només és necessari per anar al Jutjat, però que fins allí tothom pot intervenir en el mercat donant assessorament jurídic. A tu que ets advocat o advocada, i que saps que en un local proper s’hi anuncia algú que et fa la competència però no ho denuncies al teu col·legi, que és el que pot fer investigacions o iniciar accions on correspongui.
Diu l’estatut professional que som professionals de l’advocacia els qui, estant en possessió del títol oficial que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió, ens trobem incorporats a un col·legi de l’advocacia en qualitat d’exercents i ens dediquem, de forma professional a l'assessorament jurídic, la resolució de disputes i la defensa de drets i interessos aliens, tant públics com privats, en la via extrajudicial, judicial o arbitral. Correspon en exclusiva la denominació d’advocada i advocat als qui ens trobem incorporats a un col·legi de l’advocacia en qualitat d’exercents.
