El IX Fòrum Empresarial de l’Anoia omple l’Ateneu i reafirma la urgència d’actuar en formació i talent
El president de la patronal alerta durant la trobada, que aplega més de 250 persones, que "la manca de talent és el principal fre al futur de l’Anoia"
Regió7
Més de 250 persones van omplir dimecres el Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada en una nova edició del Fòrum Empresarial de l’Anoia, que enguany arribava a la seva novena edició sota el lema "Formació, Talent i Empresa: Estratègies de Futur". L’acte, organitzat per la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), va posar de manifest una de les preocupacions més reiterades del teixit empresarial: la dificultat creixent per trobar personal qualificat i la necessitat urgent de reforçar la connexió entre formació i empresa.
Per aquest motiu, la UEA feia entrega de la novena edició del IX Empresa i Progrés: Formació, Talent i Empresa: Estratègies de Futur, un document elaborat per la patronal anoienca, que recull la veu de més de 250 empreses i persones treballadores del territori, i ofereix una diagnosi de les necessitats actuals del mercat laboral anoienc. Segons va explicar Joan Mateu, president de la Unió Empresarial de l’Anoia, es tracta d’una eina “que va molt més enllà de les dades”, ja que combina l’anàlisi empresarial amb la voluntat d'orientar polítiques, millorar la qualitat de vida i reforçar la competitivitat de la comarca. El president de la UEA va remarcar que l’informe és “una crida a l’acció compartida” i un instrument que ha de guiar les decisions estratègiques en matèria de formació, talent i desenvolupament econòmic.
Joan Mateu: “El que abans era un avís, avui és una urgència”
Durant el seu discurs, Mateu va reivindicar que fa anys que les empreses alerten de la manca de personal qualificat i que, lluny de millorar, la situació s’ha agreujat: “La manca de talent no és un problema puntual; és el principal fre al futur de l’Anoia. Quan falta talent, perd l’empresa, perd la persona i perd la comarca.” El president de la UEA va reivindicar la necessitat d’una concertació territorial real, estable i coordinada, i va instar les administracions a fer possible un edifici d’FP industrial dimensionat per al present i el futur. També va remarcar que la formació contínua és imprescindible i que gairebé el 50% de la formació bonificada es perd, un fet “inassumible en un context de tanta urgència formativa”.
Finalment, va posar en valor la Fundació UEA, un organisme que neix per prestigiar oficis, impulsar les professions de futur, connectar formació i empresa i crear i retenir talent al territori.
Per la seva part, l’alcalde d’Igualada i president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, Marc Castells, va afirmar durant el seu discurs que “Des de l’administració seguirem sent al costat de les empreses. Hem apostat per l’educació universitària, que ja compta amb més de 1.000 estudiants a Igualada, i ara és el moment d’impulsar encara més la formació professional, de la mà del teixit empresarial, per disposar dels professionals que necessitem per continuar creixent i essent un referent. Volem que Igualada sigui una de les ciutats mitjanes que lideri la qualitat de vida al nostre país.” L’alcalde també va destacar la gran feina de la UEA com a referent empresarial a la comarc
Genís Roca: el paper clau de la intel·ligència artificial
L’acte va comptar amb la presentació de Genís Roca, expert en transformació digital i estratègia empresarial, que va subratllar que la irrupció de la intel·ligència artificial està redefinint el futur del treball, les necessitats de competències i la manera d’organitzar les empreses. Roca va remarcar que “l’ús de la IA exigeix noves capacitats i una formació contínua que permeti a les persones adaptar-se a un mercat laboral completament diferent del d’ara fa només cinc anys”.
Les empreses alerten de manca de perfils qualificats i de relleu generacional
La primera taula rodona va reunir empreses que pateixen dificultats per trobar personal qualificat. Moderada per Genís Roca, hi van intervenir: Meritxell García, responsable de Recursos Humans de Funosa; Eva Sánchez Gil, plant director Universal Enclosures de Catalunya (Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat i Capellades) d’Schneider Electric; Bernat Vilarrubias, president del Leather Cluster Barcelona i Marc Mora, CEO d’Almazan Roig.
Durant la seva intervenció, Meritxell García va explicar la dificultat per trobar perfils tècnics (mecànics, enginyers, responsables de producció) i professionals amb actitud i compromís. Va alertar de la manca de relleu generacional, de l’envelliment de les plantilles i de la necessitat d’horaris més flexibles, així com de les barreres de mobilitat per atraure talent a l’empresa.
Per la seva part, Eva Sánchez Gil, va exposar la necessitat d’enginyers/es i personal altament qualificat, especialment a la planta de Capellades, i la dificultat de retenir talent tot i la forta col·laboració amb universitats i agents territorials.
Bernat Vilarrubias va remarcar que, tot i la formació universitària pionera d’Igualada, el talent marxa un cop format. Va reclamar més visibilitat del sector de la pell i va advertir que el perfil de tècnic de curtits és molt difícil de trobar. “El talent s’ha de pagar”, va afirmar.
Marc Mora va alertar sobre la crisi dels oficis, la falta de joves motivats i el deteriorament de la Formació Professional. Va reivindicar la figura de l’aprenent i més ajudes per a la contractació i la FP Dual.
Seguidament, va tenir lloc la segona taula rodona on es van exposar casos d’èxit i bones pràctiques en la gestió del talent i la formació dins les seves organitzacions. Aquesta taula rodona va estar formada per Estela Diez, cap del Servei del Desenvolupament del Departament de Persones de Bon Preu S.A.U. i Mònica Morist, HR Manager de Graphic Packaging International.
Estela Diez va presentar l’Escola del Comerç, un model pioner amb quatre centres de formació arreu del país per formar carnissers, peixaters i altres perfils especialitzats. Va destacar la promoció interna com a clau de retenció del talent i també l’Escola del Lideratge promoguda per la pròpia companyia. A més, també va posar en valor el fet que les empreses apostin els recursos de l’Estat mitjançant la formació bonificada.
Per la seva part, Mònica Morist, va exposar que des de la companyia tenen dificultats per trobar perfils com troqueladors, engomadors, uns perfils molt característics. Això no obstant, va explicar el seu complet pla anual de formació, l’aposta per la formació bonificada amb la UEA i els sistemes d’avaluació i creixement intern que permeten promocions reals i plantilles estables.
El IX Fòrum Empresarial de l’Anoia va ser possible gràcies al suport de l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona; al patrocini de MGC Mútua, Dalmau Motor, GCT Plus, Schneider Electric, Kini MotorPark, Marlex, CGM Centre de Gestió Mediambiental, HMS Networks by Intesis, Graphic Packaging, Leancat, Sai Computers; i a la col·laboració de Culture & Values, Junyent, Grup Carles i a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
