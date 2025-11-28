L'empresa Collbaix inaugura a Salelles una nova nau logística de 2.600 metres quadrats
Fundada el 1972, Collbaix va facturar 17 milions d'euros l'any passat i preveu un creixement superior al 15% aquest any
Collbaix ha inaugurat aquest divendres una tercera nau de les seves instal·lacions al polígon de Salelles destinada bàsicament a ús logístic. L'empresa, fundada el 1972 en un garatge del carrer Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada per Joan Contreras Molina, suma així 2.600 metres quadrats més als 4.500 de què ja disposava en les seves dues naus operatives a Salelles. Collbaix està especialitzada en la fabricació de portes enrotllables per al sector retail, portes automàtiques de vidre i portes d'alta seguretat.
La inauguració, que ha aplegat cent-cinquanta persones, ha estat presidida per l'alcaldessa de Sant Salvador, Anna Llobet, que ha elogiat la tasca de Collbaix, així com de la resta d'empreses del polígon, que fa quinze dies vivia la inauguració també d'una nova planta de Masats.
La nau que estrena ara Collbaix, alçada de zero en només 270 dies, destaca l'actual responsable de l'empresa, Dídac Contreras, tindrà una triple finalitat: d'una banda, emmagatzemar l'alumini que arriba a les instal·lacions dels proveïdors; de l'altra, acollir una zona de mecanitzat per als microperforats i troquelats que requereixen les portes; a més, servirà per preparar els materials porta a porta abans d'arribar al lacat, des d'on es trasllada a la fàbrica 1, que és on es deixen a punt les portes per al seu enviament als clients. Collbaix serveix producte a més de 35 països d'arreu del planeta; l'últim a incorporar-se al llistat de destins de les portes fabricades a Salelles ha estat Austràlia.
La inauguració, inclosa en el pla d'expansió del grup dissenyat per al període 2025-2030, permet sumar una desena de nous treballadors a una plantilla que ja supera el centenar al Bages i la quarantena a l'altra planta de producció que el grup té a Canàries. A més, enguany Collbaix ha obert una delegació a Madrid, on treballen de moment set persones, amb la intenció de doblar properament aquesta xifra. Collbaix va facturar l'any passat 17 milions d'euros, i la intenció és créixer enguany per sobre del 15%, segons ha explicat a aquest diari Dídac Contreras.
Amb l'entrada en funcionament d'aquesta tercera nau s'allibera la segona de les tasques logístiques, amb la qual cosa aquesta servirà per ampliar l'àrea productiva de poirtes enrotllables i d'alta seguretat i s'hi faran els assajos tècnics. A més, l'empresa preveu obrir-hi un centre de formació internacional, segons ha explicat Contreras.
Durant el seu parlament inaugural, Contreras ha recordat la història de l'empresa i ha fet un emotiu homenatge al seu pare, el fundador del grup (que avui dirigeixen, amb Dídac Contreras, la seva filla Andrea, responsable de compres a les instal·lacions de Salelles; i el seu germà Fran, responsable de la fàbrica de Canàries), que just fa dos mesos va celebrar els 80 anys. De fet, ha detallat, la inauguració d'aquest divendres havia de tenir lloc el dia 6 d'octubre, l'endemà de l'aniversari, com un regal sorpresa al fundador, però un viatge no previst de Joan Contreras va obligar a suspendre la festa. Aquest divendres, però, s'ha pogut celebrar, amb el fundador i la resta de la família entre els assistents.
"Aquesta empresa té ànima", ha dit Dídac Contreras, "perquè les empreses són la gent que les fa possibles". "Treballar bé, dur i amb sentit" són les claus que va deixar impreses en la història de l'empresa Joan Contreras, ha dit el seu fill, per a qui el "compromís amb el client, la tecnologia i l'equip" són els tres factors que impulsen el creixement de Collbaix.
Contreras ha agraït l'"agilitat" amb què ha respòs l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola a les necessitats de l'empresa per fer realitat la nova nau. L'alcaldessa, Anna Llobet, ha retornat l'agraïment i ha insistit que la tasca de l'administració hauria de ser "minimitzar els entrebancs".
Dídac Contreras ha anunciat durant el seu parlament que de cara al 2028 o 2029, la intenció del grup és construir un edifici corporatiu "per arrodonir el projecte integral" de renovació de les instal·lacions.
