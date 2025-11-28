Conveni col·lectiu
Acord en el metall de Barcelona: els salaris de 200.000 treballadors pujaran un 10% fins al 2027 i es desconvoca la vaga
CCOO i UGT arriben a un principi d’acord amb la patronal UPM i les aturades previstes per al 3 i 10 de desembre queden suspeses
Gabriel Ubieto
Els salaris d’uns 200.000 treballadors del metall de la província de Barcelona pujaran un 10% acumulat fins al 2028. Patronal i sindicats han tancat aquest divendres a la matinada un principi d’acord per renovar el conveni col·lectiu, i han superat així les seves diferències després de dues jornades de vaga i l’amenaça de dues més a principis d’aquest desembre.
Les nòmines de la metal·lúrgica barcelonina pujaran un 4% aquest any, amb efecte retroactiu a 1 de gener del 2025. Per al 2026 l’increment pactat és del 3% i per al 2027 un altre 3%.
Les quantitats queden per sobre de la inflació estimada, que aquest any en valor mitjà està sobre el 2,7% i per a l’any que ve s’espera entre l’1,8% i el 2,3%. De tota manera, el conveni manté la clàusula de salvaguarda del poder adquisitiu, és a dir, obliga les empreses a compensar amb increments addicionals si finalment l’IPC excedís la quantitat pactada per a aquell any.
La revalorització també incorpora un plus de teletreball per als empleats d’oficina, que percebran 1,64 euros per dia que exerceixin a distància.
Sense absorció ni compensació
Segons explica des dels sindicats, l’acord inclou una clàusula que veta la compensació i absorció de complements, un mecanisme que fan servir les empreses per deixar de pagar part de les pujades a aquells empleats que cobrin per sobre del mínim establert pel conveni.
Aquest ha sigut fins ara el principal focus de conflicte i finalment, segons la versió sindical, la patronal UPM ha renunciat a incloure aquest punt, tal com pretenia. Les dues jornades de vaga que van realitzar les centrals a finals d’octubre i que van aconseguir parar diverses fàbriques i distorsionar el trànsit de la capital catalana els han servit d’empenta en la negociació. Feia dècades que el sector no feia vaga.
En matèria de jornada laboral s’han imposat més les posicions empresarials, que no les sindicals. Les parts han pactat una disminució, però lleu, de vuit hores anuals durant la vigència del conveni, fins a situar la jornada setmanal en les 38,1 hores el 2027. L’objectiu sindical era arribar a les 37,8 hores setmanals, molt a prop del llindar que ambicionava el Govern amb la seva fallida llei de reducció horària.
