Nou reglament d’estrangeria: riscos per als sol·licitants d’asil
L’aplicació de la disposició transitòria cinquena obre un debat legal i ètic sobre la protecció dels drets humans de persones desamparades
Regió7
L’entrada en vigor del nou reglament d’estrangeria ha obert un intens debat sobre les seves repercussions en els sol·licitants d’asil a Espanya. La disposició transitòria cinquena, pensada per oferir mesures especials mentre s’adapta la normativa, s’ha convertit en una possible via de regularització però també en un focus de controvèrsia jurídica i ètica.
Advocats especialitzats en estrangeria alerten que la norma situa els sol·licitants d’asil davant un dilema pràcticament irresoluble. Per acollir-se a aquesta transitòria —que redueix d’un mínim de dos anys a un any l’exigència d’estada en situació irregular per accedir a un arrelament— caldria desistir de la sol·licitud d’asil. La legislació vigent impedeix el desistiment voluntari en molts casos, fet que converteix aquesta opció en una via bloquejada. Segons els experts, aquesta contradicció crea un "parany legal" que pot deixar les persones sol·licitants sense cap alternativa viable.
La normativa especifica que no es podrà recórrer a la transitòria si s’ha desistit d’un recurs presentat contra un silenci administratiu negatiu; en canvi, sí serà possible fer-ho si el desistiment es va produir davant una denegació expressa i sempre que es formalitzés abans del 20 de maig de 2025.
Per als professionals de l’advocacia, aquesta configuració evidencia una intencionalitat clara del legislador de restringir les opcions de les persones que busquen protecció internacional. Consideren que la normativa genera situacions d’indefensió i podria entrar en conflicte amb els estàndards internacionals de drets humans.
La disposició transitòria cinquena, tot i contemplar certes garanties per a aquells que ja tenien tràmits iniciats, condiciona la seva aplicació de manera tan estricta que incrementa el risc de vulneració de drets fonamentals. En molts casos, el sol·licitant es veu obligat a romandre en un procés que li impedeix accedir als avantatges que la norma preveu.
Davant aquest escenari, els experts subratllen la importància que les persones sol·licitants d’asil rebin informació clara i assessorament jurídic especialitzat.
