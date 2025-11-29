El metall de la Catalunya central mostra el seu disgust pel preacord del conveni del sector
La patronal metal·lúrgica del territori celebra Sant Eloi lliurant reconeixements d'aniversari a Metalúrgica Riba i Roquet Hidràulics
No va ser una nit eufòrica, la de divendres a La Fàbrica de Sant Benet de Bages. El sector del metall de la Catalunya central hi celebrava Sant Eloi amb el seu tradicional sopar patronal, que va aplegar una vuitantena de persones. Però la nit la va sobrevolar el preacord signat la matinada abans pels sindicats i la gran patronal UPM, una firma que no ha deixat un bon sabor de boca a les empreses locals.
Així ho va manifestar Joan Ramon Perdigó, president fins aquesta primavera de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, que va obrir el sopar amb un breu parlament en què va mostrar el seu disgust pel preacord. Perdigó ha format part de la taula negociadora. "No són les condicions que ens haurien agradat signar. Ens hem hagut d'empassar un gripau molt gran", va dir Perdigó consternat.
Els sindicats del metall de Barcelona, CCOO i UGT, van tancat un preacord amb la patronal que desconvocava les dues jornades de vaga que tenien previstes els indicats al desembre, els dies 3 i 10. El pacte té una vigència de tres anys, "incorpora gran part de les principals reivindicacions" de la proposta sindical, va detallar ahir CCOO, i es votarà la setmana vinent entre els delegats per ratificar-lo. En concret, fixa increments salarials retroactius del 4% el 2025, un 3% el 2026 i un 3% el 2027. Per a UGT es tracta d'un "preacord històric", que arriba després de setmanes de negociació "intensa".
Dídac Contreras, l'actual president de la patronal del sector al territori, va coincidir amb Perdigó que no és el millor acord per als interessos empresarials, i ho va retreure a la major capacitat negociadora sindical i a consignes "de més amunt" per allunyar el risc de vaga. Amb tot, hi va treure ferro, mai millor dit: va assegurar que "les negociacions mai no seran perfectes", i va demanar "jugar amb aquestes cartes", alhora que va disculpar qualsevol responsabilitat de Perdigó en el resultat de la negociació, de qui va dir haver dut a terme "una feina molt ben feta", i a qui va qualificar d'"honest, treballador i lluitador". Contreras, en definitiva, va agrair la tasca del seu predecessor al càrrec.
Tanmateix, va assegurar, en el seu primer sopar de Sant Eloi com a president que es proposa "aportar una nova visió" a la patronal. En una llarga intervenció, Contreras va manifestar la voluntat de "donar un impuls" al sector a partir de la seva experiència en associacions empresarials d'altres sectors, com el del retail. "El coneixement multisectorial et servei per veure cap on va el món", va afirmar.
Per això va explicitar els seus objectius de mandat: millorar la comunicació de les empreses del ram, augmentar el número de socis (ara la patronal en té un centenar quan només al Bages hi ha unes 600 empreses del metall), i consolidar les trobades itinerants mensuals d'empresaris en què es debaten en petit comitè sobre les problemàtiques del sector. "Més que créixer, el que hem de fer és evolucionar", va insistir Contreras. "I fer-ho ràpid".
Sobre la competència amb la Xina, Contreras va recordar que "Catalunya no serem mai una indústria de volum, sinó de valor afegit", i va animar els associats a insistir en la innovació i l'especialització per fer front a la ferotge competència asiàtica.
També es va proposar donar un impuls al Centre de Formació Pràctica, que "té molt de potencial", i va reclamar donar suport a les noves generacions d'empresaris.
Durant el sopar, es van lliurar reconeixements a la santpedorenca Metalúrgica Riba pels seus 50 anys, i a l'osonenca Roquet Hidràulics pels seus 75. Tot un símptoma, perquè obrir l'horitzó de la patronal a Osona i Anoia, va dir Contreras, també és un objectiu de la seva presidència patronal.
