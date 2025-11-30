El porcí és el principal sector agroalimentari exportador i un terç de les vendes internacionals són fora de la UE
Àsia és el mercat extracomunitari més gran, i només la Xina representa el 8% del comerç exterior de carn de porc
Guifré Jordan
El porcí és el principal subsector exportador agroalimentari, ja que representa un 19,3% del total del negoci d'aliments i begudes a l'estranger. Segons dades de l'any passat de Prodeca, la promotora d'aliments catalans de la Generalitat, les vendes internacionals de carn de porc van sumar un valor de 3.036 milions d'euros el 2024. Una tercera part d'aquestes són en països de fora de la UE, destins on les exportacions porcines estan ara bloquejades, d'ençà del brot de pesta porcina africana. Àsia és el segon mercat més gran després de la UE, amb una quarta part del total, malgrat que el comerç ha caigut pràcticament a la meitat des del 2022. La Xina és un dels principals importadors d'aquests productes, amb un 8% del total al món.
El comerç exterior de productes porcins el 2023 a Catalunya van representar més de la meitat del pastís a escala espanyola (52%), segons un informe amb dades d'aquell any del Departament d'Agricultura. En volum econòmic, els principals països receptors van ser França (13% del total), Itàlia (11%) i la Xina (10%), però l'any següent, el gegant asiàtic va caure fins al quart lloc seguint una tendència a la baixa en compres d'aquests aliments procedents de Catalunya. Amb tot, el 2024, la Xina va representar prop de 250 milions d'euros de les exportacions porcines.
A una distància significativa de la UE i Àsia, que van representar més de nou de cada deu euros de vendes de carn de porc, el tercer mercat més important del sector és la resta d'Europa, amb un 4,4% del total. L'Amèrica del Nord i Oceania es queden aproximadament amb un 1% cadascuna. En el conjunt del món, Les vendes internacionals van caure l'any passat un 6,8%, sobretot per causa de la caiguda dels últims anys a Àsia, i també per un lleuger retrocés a la UE respecte al 2023.
En tones, el sector en va vendre 932.485 l'any passat, lleugerament per sota del milió registrat l'any anterior, i aproximadament representa una proporció del 14% del total de tones exportades en el sector agroalimentari.
El 20% de les explotacions ramaderes són porcines
D'altra banda, el cens porcí a Catalunya el 2023 va ser de 8.061.137 caps, un 1,4% més que el 2022, i una xifra que ronda el 6% del total de la Unió Europea. A la demarcació de Barcelona es troben aproximadament una de cada quatre unitats. El mateix any, segons Agricultura, el nombre de caps de porcí sacrificats depassava els 22 milions, un 41,6% dels quals, a les comarques de Barcelona.
El nombre d'explotacions porcines arreu de Catalunya són 5.406, en 20,8% del total del sector ramader. El Segrià és la comarca amb més empreses d'aquest tipus, 784, seguida d'Osona (709) i la Noguera (685), per bé que les dades fan servir el mapa anterior a la constitució de les comarques del Moianès i el Lluçanès. Al Vallès Occidental, on s'han detectat els casos de porcs senglars amb pesta porcina africana, se'n compten 16, amb dades de la mateixa font.
En el conjunt català, el consum de porc ha caigut un 13,5% entre el 2018 i el 2023 a –a la demarcació de Barcelona, un 8,4%–, però el consum industrial ha pujat un 19,2% en el mateix període.
