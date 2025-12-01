Aquestes són les catorze empreses de la província de Barcelona autoritzades a exportar carn de porc a la Xina
Tres d'elles són del Bages, amb instal·lacions a Avinyó, Balsareny i Sant Joan de Vilatorrada
Regió7
La Xina va començar a bloquejar divendres passat l'entrada al país de carn de porc procedent de dotze empreses de la província de Barcelona pel brot de pesta porcina africana detectat en dos porcs senglars a la zona de Cerdanyola. En total, el gegant asiàtic té autoritzades catoze empreses barcelonines perquè li subministrin carn de porc. Tres d'elles són del Bages.
La següent llista les recull totes i especifica quin tipus de productes hi pot exportar.
1. MAFRIGES SA
Adreça: BR Serrallonga, s/n
Localitat: Sant Vicenç de Torelló (Barcelona)
Activitats autoritzades: Escorxador, sala d'especejament, magatzem frigorífic
Productes autoritzats:
- Carn de porc congelada (amb os o sense)
- Greix de porc congelat sense refinar
- Víscera i despulls congelats
- Potes de porc congelades
2. PATEL S.A.U
Adreça: Ctra. Vic–Olot Km 11
Localitat: L'Esquirol (Barcelona)
Activitats: Escorxador, sala d’especejament, magatzem frigorífic
Productes: Carn de porc fresca, refrigerada i congelada; greix; víscera; potes.
3. LE PORC GOURMET SA
Adreça: C/ Indústria, 20
Localitat: Santa Eugènia de Berga (Barcelona)
Activitats: Escorxador, sala d’especejament, magatzem frigorífic
Productes: Carn de porc fresca, refrigerada i congelada; greix; víscera; potes.
4. MATADERO FRIGORÍFICO D’AVINYÓ, S.A.
Adreça: Ctra. Prats de Lluçanès, Km 53,5
Localitat: Avinyó (Barcelona)
Activitats: Escorxador, sala d’especejament, magatzem frigorífic
Productes: Carn de porc congelada, greix, víscera, potes.
5. COSTA FOOD MEAT SL
Adreça: Camí Reial del Polvorí, 10–12
Localitat: Gurb (Barcelona)
Activitats: Sala d’especejament, magatzem frigorífic
Productes: Carn de porc congelada, greix, víscera, potes.
6. ESCORXADOR FRIGORÍFIC D’OSONA SA
Adreça: Polígon Industrial Malloles, ctra. Sant Llorenç Desmunts s/n
Localitat: Vic (Barcelona)
Activitats: Escorxador, sala d’especejament, magatzem frigorífic
Productes: Carn de porc fresca, refrigerada i congelada; greix; víscera; potes.
7. INDUSTRIES CÀRNIQUES MONTRONILL SAU
Adreça: Pol. Ind. les Casasses, C/ Cantonigròs 10–12
Localitat: Vic (Barcelona)
Activitats: Sala d’especejament, magatzem frigorífic
Productes: Carn de porc fresca i congelada; greix; víscera; potes.
8. COSTA FOOD MEAT SL (Malloles)
Adreça: Pol. Industrial Malloles, CR Sant Llorenç Desmunts, 40
Localitat: Vic (Barcelona)
Activitats: Sala d’especejament, magatzem frigorífic
Productes: Carn congelada, greix, despulls, potes.
9. GRUP BAUCELLS ALIMENTACIÓ SL
Adreça: Polígon Malloles, ctra. Molí del Llobet, 53
Localitat: Vic (Barcelona)
Activitats: Sala d’especejament, magatzem frigorífic
Productes: Carn congelada, greix, víscera, potes.
10. MATADERO COMARCAL DEL BAGES SL
Adreça: Ctra. Manresa–Basella, Km 5,7
Localitat: Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
Activitats: Escorxador, sala d’especejament, magatzem frigorífic
Productes: Carn de porc fresca i congelada; greix; víscera; potes.
11. TRANSPORTS FRIGORÍFICS ESTEVE SL
Adreça: Polígon Industrial l’Avellanet, Camí de Tona 1–5
Localitat: Seva (Barcelona)
Activitats: Magatzem frigorífic
Productes: Carn congelada, greix, víscera, potes.
12. CÀMERES FRIGORÍFIQUES DECECSA SLU
Adreça: Polígon Industrial Camí de Can Pla, 7
Localitat: Montornès del Vallès (Barcelona)
Activitats: Magatzem frigorífic
Productes: Carn congelada, greix, víscera, potes.
13. SPLENDID FOODS SAU
Adreça: Polígon Industrial Montmany, Carrer Gurri 2
Localitat: Seva (Barcelona)
Activitats: Planta de processament, sala d’especejament
Productes: Salxitxó
14. CATALANA D’EMBUTITS SAU
Adreça: Ctra. C-1411A, Km 50,4
Localitat: Balsareny (Barcelona)
Activitats: Planta de processament
Productes: Llom, xoriço, salxitxó.
