Aquestes són les catorze empreses de la província de Barcelona autoritzades a exportar carn de porc a la Xina

Tres d'elles són del Bages, amb instal·lacions a Avinyó, Balsareny i Sant Joan de Vilatorrada

Una granja de porcs, en una foto d'arxiu

Una granja de porcs, en una foto d'arxiu / María Jesús Ibáñez | EUROPA PRESS

Regió7

Manresa

La Xina va començar a bloquejar divendres passat l'entrada al país de carn de porc procedent de dotze empreses de la província de Barcelona pel brot de pesta porcina africana detectat en dos porcs senglars a la zona de Cerdanyola. En total, el gegant asiàtic té autoritzades catoze empreses barcelonines perquè li subministrin carn de porc. Tres d'elles són del Bages.

La següent llista les recull totes i especifica quin tipus de productes hi pot exportar.

1. MAFRIGES SA

Adreça: BR Serrallonga, s/n

Localitat: Sant Vicenç de Torelló (Barcelona)

Activitats autoritzades: Escorxador, sala d'especejament, magatzem frigorífic

Productes autoritzats:

  • Carn de porc congelada (amb os o sense)
  • Greix de porc congelat sense refinar
  • Víscera i despulls congelats
  • Potes de porc congelades

2. PATEL S.A.U

Adreça: Ctra. Vic–Olot Km 11

Localitat: L'Esquirol (Barcelona)

Activitats: Escorxador, sala d’especejament, magatzem frigorífic

Productes: Carn de porc fresca, refrigerada i congelada; greix; víscera; potes.

3. LE PORC GOURMET SA

Adreça: C/ Indústria, 20

Localitat: Santa Eugènia de Berga (Barcelona)

Activitats: Escorxador, sala d’especejament, magatzem frigorífic

Productes: Carn de porc fresca, refrigerada i congelada; greix; víscera; potes.

4. MATADERO FRIGORÍFICO D’AVINYÓ, S.A.

Adreça: Ctra. Prats de Lluçanès, Km 53,5

Localitat: Avinyó (Barcelona)

Activitats: Escorxador, sala d’especejament, magatzem frigorífic

Productes: Carn de porc congelada, greix, víscera, potes.

5. COSTA FOOD MEAT SL

Adreça: Camí Reial del Polvorí, 10–12

Localitat: Gurb (Barcelona)

Activitats: Sala d’especejament, magatzem frigorífic

Productes: Carn de porc congelada, greix, víscera, potes.

6. ESCORXADOR FRIGORÍFIC D’OSONA SA

Adreça: Polígon Industrial Malloles, ctra. Sant Llorenç Desmunts s/n

Localitat: Vic (Barcelona)

Activitats: Escorxador, sala d’especejament, magatzem frigorífic

Productes: Carn de porc fresca, refrigerada i congelada; greix; víscera; potes.

7. INDUSTRIES CÀRNIQUES MONTRONILL SAU

Adreça: Pol. Ind. les Casasses, C/ Cantonigròs 10–12

Localitat: Vic (Barcelona)

Activitats: Sala d’especejament, magatzem frigorífic

Productes: Carn de porc fresca i congelada; greix; víscera; potes.

8. COSTA FOOD MEAT SL (Malloles)

Adreça: Pol. Industrial Malloles, CR Sant Llorenç Desmunts, 40

Localitat: Vic (Barcelona)

Activitats: Sala d’especejament, magatzem frigorífic

Productes: Carn congelada, greix, despulls, potes.

9. GRUP BAUCELLS ALIMENTACIÓ SL

Adreça: Polígon Malloles, ctra. Molí del Llobet, 53

Localitat: Vic (Barcelona)

Activitats: Sala d’especejament, magatzem frigorífic

Productes: Carn congelada, greix, víscera, potes.

10. MATADERO COMARCAL DEL BAGES SL

Adreça: Ctra. Manresa–Basella, Km 5,7

Localitat: Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Activitats: Escorxador, sala d’especejament, magatzem frigorífic

Productes: Carn de porc fresca i congelada; greix; víscera; potes.

11. TRANSPORTS FRIGORÍFICS ESTEVE SL

Adreça: Polígon Industrial l’Avellanet, Camí de Tona 1–5

Localitat: Seva (Barcelona)

Activitats: Magatzem frigorífic

Productes: Carn congelada, greix, víscera, potes.

12. CÀMERES FRIGORÍFIQUES DECECSA SLU

Adreça: Polígon Industrial Camí de Can Pla, 7

Localitat: Montornès del Vallès (Barcelona)

Activitats: Magatzem frigorífic

Productes: Carn congelada, greix, víscera, potes.

13. SPLENDID FOODS SAU

Adreça: Polígon Industrial Montmany, Carrer Gurri 2

Localitat: Seva (Barcelona)

Activitats: Planta de processament, sala d’especejament

Productes: Salxitxó

14. CATALANA D’EMBUTITS SAU

Adreça: Ctra. C-1411A, Km 50,4

Localitat: Balsareny (Barcelona)

Activitats: Planta de processament

Productes: Llom, xoriço, salxitxó.

TEMES

