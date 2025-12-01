Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
La cadena nacional de fitness Synergym obre portes a la capital del Bages en una instal·lació de 1.200 metres quadrats a la carretera del Pont de Vilomara
Els amants del fitness i l’activitat física ja tenen un nou punt de reunió a Manresa. La cadena nacional Synergym ha obert portes aquest dillluns una instal·lació de 1.200 metres quadrats a la carretera del Pont de Vilomara,33. El centre, amb cinc zones diferenciades en una sola planta i una aplicació personalitzada, perseguirà l’objectiu de crear comunitat entre els seus socis. Actualment té més de vint clubs operatius a Catalunya i tres més en fase de preobertura.
Fundada a Màlaga el 2013 i amb seu a Madrid, Synergym és un dels principals operadors de gimnasos a Espanya. L’elecció de Manresa, expliquen, és un pas més de la seva estratègia d’expansió a Catalunya. “Es tracta d’una ciutat amb amb un gran dinamisme i un públic divers que encaixa perfectament amb el nostre model de gimnàs de proximitat, accessible i de qualitat”, afirma a Regió7 Gala Gasset, Regional Manager de la cadena.
L’objectiu en cadascuna de les més de 150 instal·lacions que tenen a l’Estat -preveuen acabar l’any amb 160- és “democratitzar l’accés al fitness de qualitat, promovent un estil de vida actiu, saludable i accessible per a tots”. Per a fer-ho, creuen en la importància de “crear comunitat, oferint espais on cada persona, sense importar el seu nivell, pugui sentir-se còmode, motivada i acompanyada”, assenyala Gasset.
Synergym ofereix un model de gimnàs de preus “baixos i flexibles” sense renunciar a la “màxima qualitat”. Gasset indica tres factors que els fan diferenciar de la competència. En primer lloc, la disposició de “màquinària d’última tecnologia i d’unes instal·lacions modernes i de qualitat”. En segon terme, el foment d’una “comunitat compromesa amb el benestar amb acords estratègics per oferir experències més completes als usuaris”. La Regional Manager posa com a exemple l’accés preferent que tenen els socis a la plataforma “líder en nutrició” MyRealFood. Com a tercer punt diferenciador, subratlla el seu creixement “100% orgànic”. Ells no aposten per l’expansió basada en adquisicions o models de franquicia, sinó en la “inversió pròpia”, és a dir, gestionan els seus clubs de forma “directa” per garantir una “imatge de marca”.
Cinc àrees diferenciades conformaran la planta del gimnàs: la zona de cardio (stamina), la sala d’activitats (Agility), una àrea per entrenament de força (power), una àrea d’spinning (speed) i una àrea per a l’entrenament funcional (cross). Pel que fa a les activitats que oferiran, Gasset fa esment de les classes dirigides amb programes propis de Synergym i d’altres de demandades com pilates, Gap o cardiobox.
La participació en aquestes activitats esta regulada a través de la seva aplicació renovada per tal d’oferir una experiència “més senzilla, pràctica i motivadora”, destaca Gasset. Fent ús d’aquest programari, els usuaris poden realitzar el seguiment dels seus entrenaments, accedir a rutines personalitzades i reservar classes de forma ràpida entre una àmplia varietat d’opcions. També inclou entrenaments per fer a casa o a l’aire lliure i la gestió de tots els tràmits.
Sobre l’interès generat arran de l’anunci de l’obertura fins a dia d’avui, la resposta de la gent assegura que ha estat “molt positiva. La comunitat de Manresa ha mostrat un gran interès des del primer moment, i això ens motiva encara més a oferir una experiència fitness de qualitat”.Gasset insisteix que “han rebut moltes consultes i missatges de persones amb ganes de començar”.
Per a tots els interessats, l’horari d’obertura de dilluns a divendres és de 6 del matí a 11 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 6 de la tarda, i diumenges de 9 del matí a 2 del migdia
