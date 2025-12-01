Com evitar la propagació de la pesta porcina africana? Les claus per frenar l'expansió del virus
Tot i que la malaltia no afecta les persones, la Generalitat demana precaució per evitar que el brot s'estengui
La pesta porcina africana ha reaparegut a l'Estat, després de 31 anys. La malaltia no afecta les persones, però ja ha fet prendre mesures especials com el tancament d'accessos al bosc en 64 municipis o el desplegament de 80 efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) a Barcelona per evitar l'expansió del brot de Collserola. Per tal d'evitar-ne el contagi massiu, el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Genera ha enviat diverses recomanacions a tenir en compte per a la ciutadania.
La Generalitat avisa que la pesta porcina africana és un virus molt resistent i alerta que es pot portar tant als objectes tan comuns com la roba, les sabates o els vehicles. Per aquest motiu, insisteixen en la importància de no accedir a les zones restringides fins a nou avís. A la Catalunya central, el tancament afecta diverses poblacions del Baix Llobregat Nord, el Bages i l'Anoia. Paral·lelament, el departament d'Agricultura demana mantenir-se allunyat de les explotacions porcines i dels porcs salvatges.
Alerta amb el menjar
Paral·lelament, és necessari reforçar les mesures de precaució relacionades amb els aliments. Precisament aquest dilluns, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha avançat que la principal teoria de l'inici del contagi és que un senglar es va menjar un entrepà d’embotit contaminat. Així, s'ha demanat no alimentar els senglars en cas de trobar-se amb algun exemplar, així com llençar els residus comestibles en contenidors segurs.
Per últim, el departament demana trucar al 112 en cas de veure senglars malalts o morts.
