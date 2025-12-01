Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Gestoria Babià organitza una sessió informativa sobre facturació i planificació empresarial

La trobada tindrà lloc el pròxim 10 de desembre a 2/4 de 7 de la tarda a l'auditori plana de l'Om de Manresa

Façana de la Gestoria Babià al passeig de la República

Façana de la Gestoria Babià al passeig de la República / Gestoria Babià

La Gestoria Babià de Manresa ha programat per al pròxim 10 de desembre una sessió informativa sobre les noves obligacions de facturació, el sistema Verifactu i la planificació successòria de l'empresari. La trobada tindrà lloc a l'auditori plana de l'Om a 2/4 de 7 de la tarda.

La ponència sobre el sistema digital per verificar les factures de manera automàtica i amb immediatesa a autònoms i petites i mitjanes empreses anirà a càrrec de Pere Babià. La xerrada enfocada a la planificació empresarial anirà a càrrec de Lydia Botet, mentre que Sergi Ramo exposarà el nou model de IA en vendes.

Les places son limitades i per reservar entrada cal enviar un correu electrònic a info@babia.cat

L'esdeveniment compta amb la col·laboració de Babià Jané Assegurances Occident, Occiedent i la immobiliària Lexim.

