La Gestoria Babià organitza una sessió informativa sobre facturació i planificació empresarial
La trobada tindrà lloc el pròxim 10 de desembre a 2/4 de 7 de la tarda a l'auditori plana de l'Om de Manresa
Regió7
La Gestoria Babià de Manresa ha programat per al pròxim 10 de desembre una sessió informativa sobre les noves obligacions de facturació, el sistema Verifactu i la planificació successòria de l'empresari. La trobada tindrà lloc a l'auditori plana de l'Om a 2/4 de 7 de la tarda.
La ponència sobre el sistema digital per verificar les factures de manera automàtica i amb immediatesa a autònoms i petites i mitjanes empreses anirà a càrrec de Pere Babià. La xerrada enfocada a la planificació empresarial anirà a càrrec de Lydia Botet, mentre que Sergi Ramo exposarà el nou model de IA en vendes.
Les places son limitades i per reservar entrada cal enviar un correu electrònic a info@babia.cat
L'esdeveniment compta amb la col·laboració de Babià Jané Assegurances Occident, Occiedent i la immobiliària Lexim.
