Indústria càrnia
Catalunya es juga fins a 1.000 milions d’euros amb la crisi de la pesta porcina
El conseller d’Agricultura informa que no s’han produït nous positius, que vuit animals més són sospitosos d’infecció i reclama col·laboració ciutadana per aturar el problema: «Fins divendres són dies claus»
La Xina suspèn les importacions de porc de 12 empreses de Barcelona després del focus de pesta porcina
Gabriel Ubieto
Catalunya es juga fins a 1.000 milions d’euros en exportacions de porc a causa de la crisi oberta pel brot de pesta porcina a Collserola. «Si fem les coses bé, l’impacte, que n’hi haurà, serà mínim», ha afirmat el conseller d’Agricultura, Óscar Ordeig, aquest dilluns en roda de premsa. «El 16% del PIB depèn d’això», ha afegit. Un equip de 117 efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) ja s’han desplegat per la zona de Collserola per mirar de contenir la crisi.
El conseller ha informat que durant les últimes hores no s’han produït nous positius, que actualment es redueixen a dos animals. Si bé ha reconegut que vuit animals més són sospitosos d’infecció i reclama col·laboració ciutadana per aturar el problema: «Fins divendres són dies claus»
Cada any de les granges catalanes surten l’equivalent a 3.000 milions d’euros en productes de porc. D’aquests, uns 2.000 milions van a països de la Unió Europea, amb qui no hi haurà problema per continuar comerciant, ja que per normativa els contagis registrats fins ara no generen noves limitacions.
Els altres 1.000 milions restants van a països de fora de la Unió Europea, especialment a la Xina, un dels grans consumidors de porc català. Per a aquests sí que s’imposa de moment un veto total a les vendes, fins que el brot no sigui controlat i els governs dels dos països acordin que es pot tornar a comerciar de nou.
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
- Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres