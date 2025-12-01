Suport de l'Exèrcit per frenar la pesta porcina en un context de tensió a la regió central i preocupació per l'impacte en les exportacions
El sector i les administracions catalana i espanyola es mobilitzen per contenir un contagi que, segons el conseller d'Agricultura, es va originar "molt probablement" en menjar infectat
La pesta porcina africana ha reaparegut a l'Estat, després de 31 anys, amb la localització prop de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de diversos senglars morts que havien estat infectats amb el virus. Aquest incident ha activat totes les alertes al sector ramader perquè, malgrat que el virus no afecta els humans, sí que suposa una amenaça greu per a les explotacions porcines i la fauna silvestre. El conseller d'Agricultura creu que és "molt probable" que la infecció s'originés per menjar contaminat.
Per contenir la propagació de la malaltia, la Generalitat ha activat mesures extraordinàries i tancaments als accessos al bosc en un total de 64 municipis de Catalunya, incloses poblacions del Baix Llobregat Nord, el Bages i l'Anoia. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació, Òscar Ordeig, ja ha confirmat que uns 80 efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) han arribat a Barcelona per ajudar en el control del brot que afecta senglars a l'entorn del parc de Collserola.
A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, de viatge oficial a Mèxic, ha mantingut una reunió telemàtica urgent amb Ordeig; la consellera d'Interior, Núria Parlon; i el titular de Presidència, Albert Dalmau, per abordar la situació, que es concreta en l'aparició a Cerdanyola del Vallès de més d'una dotzena de senglars morts, sis dels quals han donat positiu en l'anàlisi de pesta porcina africana.
Una altra reunió de gran rellevància entre representants del Govern espanyol, la Generalitat i el sector porcí, a la seu del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a Madrid, demostra la gran preocupació pels fets recents. No en va, l'Estat espanyol és el primer productor de carn de porcí de la Unió Europea (UE) i el tercer del món. Exporta anualment producte per valor d'uns 8.800 milions d'euros, dels quals gairebé el 60% (5.100 milions) tenen com a destí la mateixa UE. I uns mil milions d'aquestes exportacions corresponen a vendes a la Xina.
