Agricultura
Veterinaris europeus viatjaran a Catalunya per supervisar les mesures contra la pesta porcina
Espanya ha notificat a l’Executiu comunitari el brot, que segueix de prop l’evolució de la situació, ja que hi ha altres països afectats
Beatriz Ríos
La Comissió Europea ha anunciat aquest dilluns que enviarà veterinaris europeus per supervisar les mesures que les autoritats espanyoles han posat en marxa per controlar el brot de pesta porcina africana, detectat a Catalunya el mes de novembre passat.
«El nostre equip veterinari de la UE, que estarà demà sobre el terreny a Catalunya, podrà assessorar les autoritats nacionals i locals que gestionen la situació», ha anunciat la portaveu de la Comissió Eva Hrncirova. Hrncirova ha confirmat que Espanya havia notificat el brot a l’Executiu comunitari, el primer detectat en els últims 30 anys.
Segons la portaveu de la Comissió, no obstant, Espanya no és l’únic país de la Unió que ha detectat casos d’aquesta mortífera malaltia. De fet, segons ha explicat, altres països fa anys que lluiten amb brots d’aquest tipus, i no han aconseguit erradicar la malaltia que afecta ara Catalunya.
Vigilància extrema
La portaveu de la Comissió ha insistit en la importància de prendre les mesures que exigeix la legislació europea en aquest tipus de casos per limitar l’impacte del brot. En particular, «això significa que és necessari establir les zones infectades», a més de «controlar els animals salvatges, com els senglars», ha explicat Hrncirova.
Hrncirova ha celebrat que ja hi hagi una prohibició de caça a la zona, però ha reiterat que «és necessari prendre mesures a les granges, com el sacrifici d’animals». També ha apuntat a la importància de portar a terme una estricta vigilància, així com de posar en marxa «mesures de bioseguretat», ja que aquest virus pot propagar-se fàcilment des de les botes dels ramaders o les rodes dels tractors.
La Comissió ha explicat que hi ha un comitè de vigilància permanent per a aquest tipus de qüestions. Aquest comitè es reunirà amb un grup d’experts veterinaris per analitzar la situació, no només a Espanya sinó a la resta de països europeus afectats pel brot.
