Dotze casos sospitosos
Catalunya detecta vuit senglars morts més a Collserola i no descarta més casos de pesta porcina africana
Els Agents Rurals estan treballant en aquesta zona perimetrada, amb gossos, per trobar cadàvers de senglars. Així que és possible que la xifra vagi pujant, perquè el virus és molt contagiós
Inés Sánchez
Aquest diumenge s’han trobat vuit senglars morts a Cerdanyola del Vallès després de la intensificació de captura de la Generalitat, que eleva el brot de pesta porcina a Catalunya a 12 casos sospitosos i dos de confirmats pel laboratori de referència. Fonts del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han informat que en les últimes hores, i en el marc del dispositiu de control habilitat per frenar la propagació de la malaltia, s’han trobat els vuit cossos, animals als quals ara se’ls farà una anàlisi per confirmar que han mort per PPA.
Els dos únics casos confirmats pel laboratori de referència, el Central de Veterinària d’Algete (Madrid), es van trobar divendres a Bellaterra, en plena serra de Collserola, a només un quilòmetre de distància entre un i l’altre. I ahir dissabte es van notificar quatre casos més, també a Cerdanyola, dels quals els laboratoris catalans i les inspeccions visuals sí que van poder confirmar els positius, en espera de la validació definitiva des de la capital.
Els Agents Rurals estan treballant en aquesta zona perimetrada, amb gossos, per trobar cadàvers de senglars. Així que és possible que la xifra vagi pujant, perquè el virus és molt contagiós. El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en una entrevista a ‘El Suplement’, de Catalunya Ràdio, no ha descartat que la xifra augmenti en les pròximes hores perquè s’estan trobant animals, tant en el primer radi de 6 quilòmetres com en el de 20.
Aquest diumenge s’estan intensificant les captures de senglars a Collserola. El procés l’estan coordinant els Agents Rurals, juntament amb Agricultura, però també hi ha personal de l’empresa pública Forestal Catalana i altres especialistes, com la unitat del SEPRONA de la Guàrdia Civil i companyies privades especialitzades.
«Avui hem de veure si hi ha més positius», ha assenyalat. També ha destacat que fins al moment tots els animals amb pesta porcina s’han trobat dins del radi de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), però que en cas d’haver d’ampliar aquest radi utilitzaran «els mitjans tècnics, econòmics i efectius que facin falta».
Possible intervenció de l’UME
El pla de contenció s’estructura en dues zones diferenciades. L’àrea més pròxima al focus, amb un radi de 6 quilòmetres, es manté completament tancada i concentra els treballs de rastreig sobre el terreny. En aquesta franja es busquen nous exemplars morts, s’instal·len barreres de contenció i es monitoritza el moviment de la fauna per impedir que el virus surti del perímetre. El segon anell, de fins a 20 quilòmetres, afecta 64 municipis i limita activitats recreatives.
La Generalitat està valorant la intervenció de la Unitat Militar d’Emergències després que la delegació del Govern espanyol hagi ofert la possibilitat d’activar la unitat de control cinegètic de l’UME. «Necessitem bons professionals que ho facin amb garanties», ha destacat.
El conseller ha detallat que s’instal·laran trampes, repel·lents i tanques perquè els animals no es traslladin a altres zones. «Ahir no va acabar de funcionar, perquè és un parc natural amb 100 accessos principals i 400 de secundaris, molt difícil de tancar», ha matisat. «Qualsevol animal que es troba s’ha de desinfectar, s’ha de fer una custòdia d’aquest animal, s’ha de portar al Centre de Recerca de Salut Animal i s’ha de fer amb unes condicions tècniques molt avançades», ha explicat.
