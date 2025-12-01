Alerta veterinària
La Xina suspèn les importacions de porc de 12 empreses de Barcelona després del focus de pesta porcina
Les autoritats espanyoles van confirmar la mort de dos senglars morts a la província de Barcelona
EFE
L’Administració General de Duanes de la Xina ha suspès les importacions de carn de porc de 12 empreses de la província de Barcelona, després de la detecció de casos de pesta porcina africana en senglars prop de Cerdanyola del Vallès. Les instal·lacions afectades figuren a la plataforma oficial xinesa amb l’estat de «suspensió d’importació».
Es tracta dels primers casos de pesta porcina africana detectats a Espanya en més de tres dècades, on es considerava que aquesta malaltia estava erradicada des de fa 31 anys.
Segons ha publicat la premsa especialitzada xinesa, les autoritats d'aquest país asiàtic van comenar a suspendre l’acceptació de carn de porc d’aquestes 12 companyies divendres passat, just després que les autoritats espanyoles confirmessin els dos senglars morts per pesta porcina africana a prop de Collserola.
El Brasil, proveïdor «alternatiu»
Espanya és el principal exportador de carn de porc del gegant asiàtic. Ara bé, la Xina disposa de proveïdors «alternatius» que li permeten garantir el seu proveïment. Entre ells destaca el Brasil.
Segons dades citades per la premsa local, l'autoproducció de carn de porc a la Xina mateix també ha anat a l'alça. La cabana xinesa ja ha superat els 420 milions de caps durant 10 mesos consecutius, fet que «garanteix el subministrament del mercat».
L’acord de regionalització subscrit entre la Xina i Espanya contempla que només la província afectada quedi subjecta a restriccions, cosa que permetria mantenir obertes les exportacions des de la resta del país ibèric a la Xina a curt termini. En els últims dies, els organismes de control d’Espanya han bloquejat més d’un centenar de certificats d’exportació a tercers països després de declarar-se el brot en fauna silvestre, mentre es mantenen activades les zones de protecció i vigilància entorn de l’àrea afectada.
Altres mercats rellevants, com el Japó, Mèxic o Taiwan, han optat per suspendre totalment les importacions de porc espanyol, al no aplicar la regionalització en els seus protocols sanitaris.
L’episodi ha reactivat la preocupació del sector porcí espanyol davant el risc que suposa la pesta porcina africana, una malaltia no zoonòtica, per la qual cosa les persones no són susceptibles a la infecció ni per contacte amb els animals ni per ingestió de productes derivats, va precisar el ministeri espanyol en un comunicat.
No obstant, el pronòstic per als animals infectats és molt negatiu, ja que la taxa de mortalitat és pràcticament del 100% i se sol produir entre els 6 i els 20 dies després del contagi.
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
- Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres