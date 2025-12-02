Catalunya perd 2.555 llocs de treball al novembre, però continua en rècord històric amb 3,88 milions d’afiliats
L’atur cau en 3.119 persones i situa el nombre de desocupats en 321.376, la dada més baixa des del 2007
Aina Martí (ACN)
El mercat laboral ha destruït 2.555 llocs de treball al novembre en comparació amb l’octubre (-0,07%) però manté xifres rècords d’ocupació amb 3,88 milions d’empleats registrats a la Seguretat Social, la dada més alta del mes i la cinquena més elevada dels registres que es remunten al 2012. La reducció mensual és la meitat que la registrada l’any anterior (-5.805). En els últims dotze mesos, el total de treballadors ha crescut un 2,19% amb 83.258 treballadors més, el ritme d’augment interanual més baix des del 2020 (-2,42%), quan el mercat notava l’impacte de la crisi de la covid. D’altra banda, l’atur registrat ha tancat el novembre amb 321.376 persones, la dada més baixa del mes des del 2007 i una reducció de 3.119 persones (-0,96%).
En comparació amb l’any passat, la desocupació ha baixat 11.156 empleats (-3,35%), una caiguda més elevada que la dels últims dos anys, segons les dades que ha publicat aquest dimarts el govern espanyol.
Aquest és el tercer any consecutiu amb reduccions del total de treballadors afiliats a la Seguretat Social al novembre en comparació amb el mes anterior. La reducció intermensual d’afiliació (-0,07%) és més moderada que la del 2024, quan va baixar un 0,15% i més alta que la del 2023 (0,04%).
Aquest comportament és relativament habitual en l’onzè mes de l’any, ja que en els últims 10 anys, l'afiliació ha crescut intermensualment en cinc ocasions i ha baixat en cinc més. Els descensos interanuals són molt més escassos, ja que en 10 anys només ha caigut l’any de l’esclat de la covid, el 2020.
El descens de l’afiliació a la Seguretat Social respecte al mes d’octubre s’ha concentrat a les comarques de Girona (-2,54%), Tarragona (-1,68%) i Lleida (-0,46%), mentre que a Barcelona hi ha hagut un increment del 0,47%. En canvi, interanualment hi ha hagut increments del total d’empleats registrats a la Seguretat Social en tots els territoris.
Pel que fa a l’atur, s’ha reduït amb 3.119 persones a Catalunya després d’un mes a l’alça i ara afecta 134.799 homes i 186.577 dones. La dada global d’aturats -321.376- és una de les més baixes de l’any a excepció dels mesos d’estiu, quan hi ha la temporada alta del turisme.
La dada és històricament baixa, ja que representa el total de desocupats més reduït des del novembre del 2007, quan hi havia 259.170 aturats. El novembre és un mes en què habitualment pot pujar el total de desocupats tot i que també s’ha reduït en diverses ocasions en els últims anys per l’impacte d’algunes contractacions de la temporada de compres de Nadal.
En comparació amb el mes d’octubre, l’atur ha baixat a tots els sectors i especialment entre les persones sense ocupació anterior (-6,39%). El descens més alt ha sigut el de la indústria amb un 0,85% menys d’aturats, deixant el total en 32.836; i el de la construcció amb una reducció del 0,69% i 22.091 desocupats. La caiguda ha sigut del 0,4% a l’agricultura i del 0,39% als serveis.
En comparació amb l’any passat, el descens també ha sigut generalitzat però, en aquest cas, encapçalat per la construcció (-11,57%) i l’agricultura (-9,52%) i la indústria (-5,5%). El sector serveis, el que té més pes en l’economia, ha reduït l’atur a un ritme del 2,81% interanualment. El segment de les persones sense ocupació anterior sí que ha experimentat un creixement dels aturats en comparació amb el 2024 (+3,85%).
Pel que fa a la nacionalitat, la caiguda de l’atur en comparació amb el mes anterior ha sigut més intensa entre els espanyols (-1,34%), ja que els estrangers han augmentat la seva presència un 0,55%. En canvi, en la comparativa interanual, són els estrangers els que més han reduït la seva desocupació (-4,76%), enfront del descens del 2,99% de la població amb nacionalitat espanyola.
Per territoris, la reducció de l’atur amb relació a l’octubre ha sigut més intensa a Barcelona (-1,14%) però també s’ha notat a Lleida (-0,86%), a Girona (-0,69%), i tímidament a Tarragona (-0,09%). En relació amb el mateix mes del 2024, Girona ha sigut la demarcació amb una contracció més elevada de l’atur (-6,23%), seguida de Tarragona i Lleida, totes dues amb una reducció del 4,15%. Les comarques de Barcelona, al seu torn, han registrat una caiguda del 2,82% de les persones apuntades a les llistes de l’atur en un any.
D’altra banda, durant el mes de novembre s’han firmat 204.828 contractes, un 16,25% menys que el mes anterior però un 2,33% més que el novembre del 2024. En comparació amb el mes d’octubre, la caiguda ha sigut més intensa en els contractes indefinits (-21,13%) que en els temporals (-12,34%). En els últims dotze mesos, però, els contractes temporals han registrat un augment del 4,52% de les firmes i, en canvi, els indefinits han reculat un 0,57%.
