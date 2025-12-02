Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

FISCALITAT

Hisenda ajorna Verifactu fins al 2027 i dona un respir a més de 3,5 milions de pimes i autònoms

L’obligatorietat del nou sistema de facturació digital per a petites empreses i treballadors per compte propi es retarda un any, cosa que facilita una transició «ordenada» a la llei antifrau

El reglament, clau per al control fiscal en temps real, manté les dates inicials per a les grans empreses

La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero

La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero / Fernando Sánchez - Europa Press

Marcos Rodríguez

L’Agència Tributària ha confirmat l’ajornament de l’entrada en vigor del sistema Verifactu per a la immensa majoria de les pimes i autònoms espanyols. La mesura, que obliga a un estricte control de la facturació mitjançant software homologat, es retarda un any, amb la qual cosa queda fixada l’obligació d’usar-lo a partir del 2027.

Inicialment, el calendari d’implementació es dividia en dos grans grups: les empreses subjectes a l’impost de societats s’havien d’adaptar a partir de l’1 de gener del 2026, mentre que els autònoms i altres contribuents de l’IRPF ho farien des de l’1 de juliol del 2026.

Amb la pròrroga anunciada, les noves dates d’aplicació de l’obligatorietat es mouran al gener del 2027 per a les societats i al juliol del 2027 per a la resta del teixit empresarial més petit, que suma més de 3,5 milions de contribuents.

Lluita contra el frau i pressió dels autònoms

La mesura forma part de la llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal i té per objectiu principal erradicar l’ús del denominat software de doble ús» o «caixa B», programes que permeten manipular i amagar vendes.

Verifactu exigeix que els sistemes informàtics garanteixin la integritat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació, remetent telemàticament les dades a l’AEAT, amb l’opció d’un enviament instantani i verificat.

El retard, que ja estava sent reclamat per associacions del sector com la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), atorga un marge addicional als contribuents per implementar els canvis tècnics necessaris.

El president de l’ATA, Lorenzo Amor, havia argumentat la dificultat de complir amb els terminis a causa de la complexitat de l’adaptació i la falta d’un reglament definitiu i un software públic desenvolupat per Hisenda.

És crucial destacar que la llei antifrau també imposa requisits als desenvolupadors de software’ de facturació, que hauran de certificar que els seus programes compleixen tots els estàndards de seguretat i que són inalterables. L’incompliment, tant per part de creadors com d’usuaris de programes fraudulents, està subjecte a sancions elevades.

Diferència entre SIF i factura electrònica

És important no confondre aquest sistema amb la factura electrònica obligatòria impulsada per la llei Crea i Creix. Mentre Veri*Factu (o Sistemes Informàtics de Facturació - SIF) se centra en la fiabilitat i el control dels registres per evitar el frau fiscal, la factura electrònica (que també té el seu propi calendari d’implementació a partir del 2027 per a pimes i autònoms) busca la digitalització total de les relacions comercials entre empreses.

Amb aquest ajornament, Hisenda busca una transició més suau i eficaç, assegurant que tots els actors disposin del temps necessari per integrar les eines que enforteixin el control fiscal a Espanya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
  2. Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
  3. Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
  4. S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
  5. Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
  6. Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
  7. Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
  8. Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa

Les claus per millorar les teves finances segons Luis Pita: "Estalviar no funciona, el secret és preestalviar"

Les claus per millorar les teves finances segons Luis Pita: "Estalviar no funciona, el secret és preestalviar"

Droga amagada en un regal de Reis: la Fiscalia demana 5 anys de presó a un home que volia introduir-la a Brians 1

Droga amagada en un regal de Reis: la Fiscalia demana 5 anys de presó a un home que volia introduir-la a Brians 1

La Unió de Rabassaires: Quina va ser la seva història a la comarca del Bages?

La Unió de Rabassaires: Quina va ser la seva història a la comarca del Bages?

Súria fa memòria de cinc miners del poble represaliats pel Franquisme

Súria fa memòria de cinc miners del poble represaliats pel Franquisme

Eliminar tots els senglars en un radi de sis quilòmetres, el pla de la Generalitat per contenir la pesta porcina

Eliminar tots els senglars en un radi de sis quilòmetres, el pla de la Generalitat per contenir la pesta porcina

Govern i sindicats pacten més places de bombers, forestals, personal de presons i de l'Agència Tributària

Govern i sindicats pacten més places de bombers, forestals, personal de presons i de l'Agència Tributària

Castellvell i el Vilar tindrà cinc càmeres lectores de matrícules i tres de videovigilància

Castellvell i el Vilar tindrà cinc càmeres lectores de matrícules i tres de videovigilància

Sánchez assumeix els seus incompliments amb Junts i mira de revertir la ruptura amb un decret econòmic

Sánchez assumeix els seus incompliments amb Junts i mira de revertir la ruptura amb un decret econòmic
Tracking Pixel Contents