La històrica Mobles Pujol de Manresa abaixarà la persiana
Els dos propietaris, Andreu Balcells i Anna Pujol, es jubilen i tancaran a principis d’any per falta de relleu generacional
Mobles Pujol se sumarà a principis de l’any vinent a la llista de negocis històrics que abaixen la persiana. Els seus propietaris, Andreu Balcells i Anna Pujol, de 65 i 62 anys, respectivament, es jubilaran i posaran fi, d’aquesta manera, a una empresa de més de cent anys del centre de Manresa per falta de relleu generacional. Quan hagin venut el que els queda i repartit les comandes posaran a la venda l’edifici de la botiga del carrer Puigterrà de Dalt.
“Traspassar una botiga és complicat. Les noves generacions ja no volen seguir els negocis tradicionals”, lamenta Pujol, que forma part de la quarta generació d’un comerç que té les seves arrels en l’ofici de fuster del seu avi. “Ell va posar la botiga en un moment en què no hi havia establiments de mobles. Els meus pares en van agafar el relleu i després jo i el meu home", explica la propietària
Balcells va començar a treballar en el negoci abans de casar-se amb Pujol i, des de l’inici, la seva feina va ser reconeguda pels clients. “És una persona meticulosa que deixa tothom content i satisfet. Els muntatges els fa a consciència i si ha de quedar-se més estona es queda”, afirma la seva dona. Tots dos han comptat al llarg d’aquests anys amb un ajudant cadascú per atendre la botiga i ajudar en el repartiment dels mobles.
La intenció que tenien era tancar la botiga a l’octubre, però el boca-orella entre els diferents clients va modificar els seus plans. “Va córrer la veu. La gent s’ho van anar dient els uns als altres i moltes de les coses que volien deixar per a més enllà van decidir que les volien abans que ens jubiléssim”, diu Pujol, alhora que assegura que encara tenen comandes per repartir. Pel que fa als accessoris per a la llar, han pogut anar reduint estoc tant al pis de dalt com a la planta baixa.
El mobiliari que més ha triomfat, explica Pujol, han estat les habitacions juvenils, sobretot, i els menjadors. L’empresa s’ha caracteritzat al llarg d’aquests anys en la venda de mobles de qualsevol mida, des d’aquells més petits com pot ser una tauleta o un complement fins a armaris, sofàs i matalassos.
