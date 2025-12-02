Les empreses de la Catalunya central van facturar 16.000 milions el 2023, el 4,7% més que un any abans
El volum de negoci dels agents privats de Bages, Anoia, Berguedà, Moianès i Lluçanès va suposar fa dos anys el 4,3% del conjunt de la demarcació de Barcelona, amb un total de 16.024,7 milions d’euros
Les empreses privades de les comarques del Bages, Anoia, Berguedà, Moianès i Lluçanès, les compreses dins de la demarcació de Barcelona del conjunt del territori central, van facturar el 2023 un total de 16.024,7 milions d’euros, el que suposa el 4,7% més que la xifra de negoci assolida un any abans. El volum de facturació de les comarques centrals va suposar el 4,3% dels 367.078 milions de la demarcació. Els 16.024,7 milions es una dada similar al de la comarca d’Osona, que el 2023 en va facturar 14.693, el 4% del total provincial.
Les dades s’extreuen de l’estudi «Estructura empresarial de la província de Barcelona», que elabora la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa a partir de les dades del Registre Mercantil. L’autor de l’estudi és el tècnic de l’Ajuntament de Manresa Ramon Culleré.
El principal sector econòmic al territori per pes en el conjunt de la facturació provincial va ser el de les indústries extractives, que va aportar el 80% dels 800 milions d’euros facturats a la demarcació, amb Iberpotash encapçalant les empreses del sector a la província, amb una facturació superior als 600 milions d’euros. La berguedana RemcoBCN va ser la tercera de la demarcació, amb 22,4 milions, mentre que la calafina Àrids Solestany en va aportar 4,6; Salinera de Cardona, 4; i l’empresa de Castellgalí Mármoles Hermanos Moratonas, 3,3. Aquestes cinc figuren entre les vint-i-cinc principals empreses del sector a la província.
El sector dels productes alimentaris i begudes de la regió va suposar el 6,8% del total de la facturació provincial, el que suposa, en termes absoluts, un volum de negoci de 1.528,7 milions d’euros, el més elevat en la distribució sectorial al territori central. Entre les vint-i-cinc primeres empreses del sector a la demarcació figuren Matadero Frigorífico de Avinyó, amb 210,4 milions, i Agropecuaria Catalana, de Sant Fruitós de Bages, amb 207,6.
De la seva banda, el sector dels vehicles de motor i altres materials de transport a la regió va aplegar el 7,7% del total facturat a la demarcació, fins als 1.516,7 milions d’euros. La fruitosenca Denso Barcelona, amb 351 milions, va ser la tercera empresa de la província al sector, després de Seat i Nissan Motor Ibérica, mentre que l’anoienca Snop Estampación va ser la quarta, amb 202,8 milions, i la igualadina SMRC Automotive Interiors Spain, la cinquena, amb 147,1. Les van seguir en el rànquing provincial la santpedoreca Gestamp Metalbages (133 milions) i la manresana Ausa Center (131,5 milions). Entre les 25 primeres del sector a la província també van figurar Gestamp Abrera, amb seu a Santpedor (115 milions); l’empresa de La Pobla de Claramunt Novares Ibérica Automotive (101,4); i la manresana Maxion Wheels (80,5 milions).
Aquests tres sectors, productes alimentaris i begudes, indústries extractives i vehicles de motor i altres materials de transport, van sumar el 24% del total facturat al conjunt de les comarques centrals de la demarcació.
Altres sectors rellevants en el conjunt d’aquestes comarques van ser el d’altres tipus de comerç a l’engròs (combustibles, metalls, fusta, ferreteria, químics...), amb una facturació de 1.369 milions d’euros (el 5,1% de la província); comerç al detall en establiments no especialitzats, amb 796,3 milions (el 7% provincial); comerç a l’engròs d’alimentació i begudes, amb 780,1 milions d’euros (el 3,1% del total); tèxtil, confecció, cuir i calçat, amb 657,5 milions (el 16,4% de la demarcació); i altres indústries manufactureres (on s’inclou l’activitat de Joyería Tous, la tercera empresa del Bages per volum de facturació), amb 596 milions d’euros (el 17,2% sectorial de la província).
Aquests vuit primers sectors van suposar una mica més del 50% del total de la facturació privada de les comarques del Bages, Anoia, Berguedà, Lluçanès i Moianès durant el 2023.
