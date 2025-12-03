Avinent Group cedeix un torn CNC de decolletatge al Centre de Formació Pràctica per reforçar la formació dels alumnes
Les dues entitats han signat un acord per col·laborar en els àmbits institucional, de docència i de recerca i transferència de coneixement
La cessió d’aquest torn permetrà al CFP formar tècnics en CNC, un dels pocs centres a Catalunya amb aquesta oferta formativa
Regió7
El Centre de Formació Pràctica (CFP) ha rebut una nova màquina de decolletatge cedida per Avinent Group, en el marc del conveni de col·laboració que ambdues entitats van signar l’any 2024 per impulsar la formació, el talent i la innovació en l’àmbit industrial. La incorporació d’aquest equipament suposa un pas endavant per a la formació pràctica dels futurs professionals del sector del metall.
El torn cedit per Avinent, permetrà que l’alumnat del CFP pugui treballar amb tecnologia real i actualitzada, utilitzada en entorns industrials de primer nivell. La màquina, un Tornos Deco 10, és un torn de capçal mòbil, amb capacitat de producció de diàmetres petits, de 10 eixos i que permet muntar més de 20 eines de mecanitzat, la qual cosa permet fabricar peces amb alta complexitat. Es tracta d’un equipament especialment rellevant per reforçar la formació en una especialitat amb una alta demanda laboral i amb una forta implantació al territori.
Avinent Group és una empresa amb diverses línies de negoci. Dins l’àmbit mèdic compta amb divisions que donen servei en els camps de la implantologia, la pròtesis dental, l’ortodòncia o la cirurgia craneomaxil·lofacial. La divisió de Vilardell Purtí es dedica a la mecànica de precisió per a sectors tan diversos com l’automoció o l’electromecànica, entre d’altres.
El CFP i Avinent Grup col·laboren per formar i fidelitzar talent en l’àmbit del control numèric i la mecanització, així com per impulsar la transferència de coneixement entre centre i empresa. L’acord que tenen totes dues entitats contempla la realització de jornades tècniques, la formació de professionals d’Avinent per part del CFP, visites d’alumnes a l’empresa, i un programa de pràctiques que permet que els estudiants del centre completin la seva formació en una de les empreses industrials de referència del país.
Amb aquesta nova incorporació, el CFP consolida el seu paper com a centre de referència en formació pràctica i tecnologia industrial, i reforça la seva capacitat per oferir una formació alineada amb les necessitats del teixit empresarial del territori.
