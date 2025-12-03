La CGT insisteix que la Federació Catalana de Natació "no vol negociar"
El sindicat demana a l'Ajuntament de Berga que sancioni el Tossalet per "incompliment amb el servei i vulneració dels drets dels treballadors"
Regió7
La Federació Catalana de Natació (FCN) va trencar "unilateralment" les negociacions el passat 24 de novembre a l’Ajuntament de Berga, apunta el sindicat CGT en una nota. Les úniques propostes per acabar amb els conflictes que la CGT manté amb la FCN han sigut proposades "en tot moment pel sindicat". Fins a cinc propostes. La Federació "no vol negociar, no ha fet cap proposta ni per millorar les condicions laborals dels treballadors, ni per millorar la seva pèrdua de poder adquisitiu, ni per rebaixar les càrregues de treball, ni per acabar amb la repressió sindical i tampoc pels acomiadaments", assenyalen. La mediació a Treball la vam demanar "nosaltres" i "la vam retirar en veure que no proposaven res". I a la mediació a l’Ajuntament de Berga la Federació no ha proposat "res de res" i ha rebutjat "totes les nostres propostes", lamenta el sindicat.
La Federació Catalana de Natació (FCN) afirma que “no pot readmetre persones que han vulnerat drets fonamentals” tanmateix, ara com ara les úniques persones que ha quedat acreditat —i reconegut per la mateixa federació— haver vulnerat drets fonamentals són els responsables de la direcció de la FCN i del Tossalet en vulnerar el dret a vaga, tal com va confirmar el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya; la documentació que ho demostra ha estat lliurada als mitjans de comunicació. La resta són "opinions malintencionades" que la FCN ha utilitzat per "desempallegar-se de mitja secció sindical de la CGT" i per generar "mala imatge del sindicat", critiquen.
"Demanem a l’Ajuntament de Berga que sancioni al Tossalet per no complir amb el servei i vulnerar els drets fonamentals dels treballadores, com ja ha estat provat", expliquen fonts del sindicat, alhora que remarquen que "els vaguistes cobraran del sindicat cada mes que estiguin de vaga". El conflicte continuarà indefinidament fins a trobar una "solució acceptable" pels treballadors.
