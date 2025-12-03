El Consell Territorial de la Pime i la Comissió d’Autònoms de Foment del Treball celebren l’aprovació de la moratoria de dos anys per a la implementació del Verifactu
Regió7
El Consell Territorial de la Pime i la Comissió d’Autònoms de Foment del Treball valoren positivament que el Consell de Ministres hagi aprovat una moratòria mínima de dos anys en l’entrada en vigor del sistema VeriFactu. La UEA, com a entitat empresarial de la comarca de l’Anoia i membre del Consell Territorial de la Pime i de la Comissió d’Autònoms de Foment del Treball, s’adscriu en aquest manifest i valora positivament aquesta moratòria.
Aquesta decisió respon a una reclamació formulada per Foment del Treball els darrers mesos, en el marc de reunions amb representants institucionals i grups parlamentaris, en què es va insistir en la necessitat d’un termini ampli per evitar tensions operatives i econòmiques sobre un teixit productiu integrat majoritàriament per microempreses i autònoms.
Segons el Consell Territorial de la Pime, la moratòria “permetrà afrontar el procés d’adaptació a la facturació electrònica de forma escalonada i coherent amb la realitat de les empreses de menor dimensió”, assegurant que la digitalització es desenvolupi sense riscos per a la seva viabilitat econòmica.
Per la seva banda, la Comissió d’Autònoms subratlla que l’objectiu del sistema VeriFactu “no és qüestionat”, però que la seva implantació havia de ser flexible i acompassada, amb suport tècnic i econòmic suficient per evitar que professionals i microempreses quedessin en situació de desavantatge competitiu.
En conseqüència, Foment insta el Govern a activar com més aviat millor els instruments necessaris perquè la moratòria tingui efectes immediats i es desenvolupi un pla de suport específic, que inclogui: programes de formació i capacitació digital orientats a pimes i autònoms; ajuts econòmics per a l’adaptació tecnològica; acompanyament tècnic per garantir una transició ordenada; i mecanismes de reconeixement o incentius fiscals per a les empreses que s’adaptin anticipadament.
Finalment, tant el Consell Territorial de la Pime com la Comissió d’Autònoms consideren que l’aprovació de la moratòria representa “un avanç significatiu en la defensa dels interessos d’un teixit empresarial que necessita regulacions pensades a partir de la seva realitat i capacitat d’implementació”.
