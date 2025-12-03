Entrevista | Oscar Ordeig Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
"Dimarts, el Govern aprovarà ajuts i assessorament jurídic per al sector alimentari i porcí"
El conseller confia que en els propers dies o setmanes es vagin reobrint alguns dels mercats que tenen tancada l'adquisició de productes del porc per la crisi de la Pesta Porcina Africana
Dimecres al migdia, quina és la situació del brot de Pesta Porcina Africana (PPA) a Catalunya?
Hi ha 9 positius en total. Avui és el cinquè dia del brot i estem tot el dia connectats i treballant per prendre les mesures de manera més ràpida, coordinada i transparent. Al minut 1 ja vam fer el radi dels 6 km i dels 20 km, i vam mobilitzar efectius. Aquest dimecres també si han incorporat els bombers, la unitat canina de la Guàrdia civil. Hi tenim ja tots els cossos de la Generalitat, la Guàrdia civil i tots els que hem necessitat l'Estat per evitar que hi hagi qualsevol porc infectat que pogués sortir d’aquest radi. Anem donant informació de tot el que estem fent a la Comissió Europea, als mercats, als governs amb què estem negociant i al conjunt de la ciutadania. Hi ha 500 efectius treballant en el radi de 20 quilòmetres.
Han aparegut més exemplars morts dins o fora dels radis marcats?
Quan algú truca al 112 activem els Agents Rurals. Hem recollit animals de dins i de fora el focus. Quan tenim l'animal que s'ha trobat el portem al Centre d'Investigació de Sanitat Animal (CReSA) i ells fan el cribratge Els que sospitosos de ser víctimes del virus es porten al laboratori central de Madrid per fer la confirmació. De positius només n'hi ha 9, tots de l'entorn de 6 quilòmetres de Cerdanyola, i això ens dona informació que el focus no s'ha estès. Els animals trobats a fora del focus, tots han donat negatiu. Hem donat missatges de calma perquè la PPA no pot afectar els humans i perquè el consum de la carn de porc és segur.
I no hi ha cap cas d'un animal de granja?
Els positius només de la zona de l'entorn de Cerdanyola. Vam fer anàlisi PCR a les 39 granges que es trobaven dins del radi de 20 km, i no s'hi va trobar cap positiu. Això es va fer el cap de setmana. És molt important dir que les granges són segures, que estan netes i que s'ha fet una feina de bioseguretat important. Ara farem un esforç per reforçar la biodiversitat de tot Catalunya. Demanarem mesures addicionals a les granges de tot Catalunya per donar més seguretat.
Aquests dies hi ha moltes activitats al bosc i de fires en zones rurals. Hi ha alguna restricció més?
Les mesures són clares. En el radi de 6 km està prohibit accedir al medi natural. Tothom pot anar a casa seva i les activitats econòmiques es poden mantenir, però no es pot accedir al medi natural. I el radi de 20 km no es poden organitzar activitats al medi. No es poden fer feines de caça per no espantar els animals i no es poden fer treballs forestals. Demanem a la ciutadania responsabilitat i no anar a Collserola, per evitar que algú s'emporti, involuntàriament, el virus fora d'aquesta zona.
Reduir la població de porc senglar, o eliminar-los d'alguna zona, és un objectiu?
L'objectiu a Catalunya és reduir dràsticament la població de porc senglar. Especialment als llocs on tenim sobrepoblació i en tenim una densitat més alta. Hem fet reunions a tots els territoris de Catalunya a través dels directors dels serveis territorials d'Agricultura, perquè reuneixin a totes les parts afectades -caçadors, agents rurals, els alcaldes... - i augmentar les captures de senglars. S'ha de reduir la població. I també demanem conscienciació a la ciutadania que tingui en compte que no és bo per a ningú la sobrepoblació, per malalties, per accidents de trànsit i per danys a l'agricultura i a la resta de la biodiversitat. A Collserola, els últims anys ja s'havia reduït la densitat en un 50%. Hi ha creada la Taula del Senglar de Collserola, amb tots els agents implicats representats, i es fa un treball conjunt per reduir la població. També s'havia incidit en tancar millor les escombraries, en no donar menjar als porcs... La reducció de les queixes per la presència de porcs 70%. Avui tenim més garanties per afrontar la PPA perquè la població s'havia reduït en els darrers cinc anys a la meitat.
El departament està molt implicat en mirar que no s'escampi el focus de PPA, però ja saben com ha pogut arribar?
De moment encara és d'hora. Hem creat un comitè científic amb els millors experts de Catalunya en PPA. I aquests són els que estan prenent mostres i ens diran quin és l'origen i ens diran quines tècniques hem d'utilitzar perquè la lluita sigui el més efectiva possible. Hi havia estudis del ministeri que ja havien dit que l'augment de sobrepoblació en àrees d'autopistes amb trànsit amb països de l'est, era un punt de risc. Aquesta és una hipòtesi, veurem els científics què hi diuen.
No hi ha una data per saber-ho?
No. Han pres mostres de tots els animals infectats, estan caracteritzant el virus i ells ens diran el què. Ens diuen que necessiten més temps. La solució de reducció de la població de porc senglar no només depèn de caçar. També cal evitar donar menjar, netejar algunes zones boscoses, instal·lar trampes... Hem d'utilitzar tots els mecanismes perquè aquesta lluita sigui efectiva.
Hi ha les primeres mesures econòmiques per a les empreses alimentàries que es veuen afectades per la crisi. N'hi haurà més?
Avui [dimecres] hem creat un grup liderat per la conselleria d'Economia, i hem obert una línia de crèdit a l'ICF, de 50 milions d'euros, per tal que les empreses que vulguin puguin demanar finançament. De cara a dimarts es prepara un acord de Govern, definint els diferents instruments econòmics, empresarials, d'assessorament tècnic i jurídic. Ajuts a les empreses que tenen mercaderies en trànsit perquè no tinguin problemes i arribin a la seva destinació, ajut financer, ajut a les granges immobilitzades i tenir un fons de diners a punt, perquè hi ha coses que avui encara no sabem quin impacte tindran.
S'imaginava que un brot de PPA tingués conseqüències tant immediates en el sector?
Quan hi ha un cas de PPA se suspenen automàticament els certificats d'exportació. Ho fa el mateix país, Espanya. Després es comença a negociar un per un, i per això és molt important que ho fem de pressa, coordinat i que fem front comú, grups polítics, sectors... Ho he demanat al Parlament. Hem de donar una imatge de seriositat al conjunt dels mercats. De la mateixa manera que estem actuant estem negociant i reobrint mercats. Hem aconseguit la regionalització de la Xina, Regne Unit anirà en la mateixa direcció i estem negociant amb els 100 països. El 95% de l'exportació extracomunitària és a Àsia. Ens hem de centrar molt bé en aquesta negociació diplomàtica, comercial i institucional. L'objectiu és obrir tan aviat com es pugui amb les restriccions del focus de 20 km amb tots aquests països. I que la Comissió Europea també ens ajudi. En els dies vinents, han de dir quina regionalització imposa Brussel·les perquè la carn de Catalunya es pugui exportar amb tota normalitat, menys la que està dins del focus de 20 km.
En aquests moments es diferencia entre els que no volen rebre porc de la província de Barcelona i els que no en volen de Catalunya?
La Xina ha imposat el límit de província. La resta estan tancats o pendents de la decisió de la Comissió, o fan el radi de 20 quilòmetres.
Pot posar exemples?
A Europa l'exportació es podrà fer. Fora de la Unió Europea, el Ministeri anirà anunciant les negociacions. Ens han explicat que hi ha diferents països amb què s'està a punt de tancar un acord per regionalitzar. Tenim un volum d'exportacions extracomunitàries de 1.000 milions d'euros. Més de 1.000 milions d'euros d'impacte potencial. Intentarem recuperar canals de comercialització. No els perdrem tots. Recuperarem els mercats, però tindrà un impacte econòmic. Ja l'està tenint. Per això és molt important contenir el focus, que no arribi a les granges, que tothom faci els deures i que puguem reobrir mercats. En aquests moments, fora de l'àmbit comunitari, una empresa de Lleida i una de Girona, o de Tarragona, poden exportar sense cap problema. Altres països obriran i quedarà afectat només les explotacions i empreses del radi de 20 km.
Quin és el nivell de relació amb l'Estat sobre aquest problema?
Fluid i bo. Fem una reunió cada dia amb el ministeri per actualitzar. En fem, també, amb la Comissió Europea, amb els grups polítics, amb el sector i ara creem el grup de científics. Volem donar una imatge que tots els actors, tota la cadena de valor, actuem de forma coordinada. Parlem també amb els alcaldes.
Hi ha formacions, com Junts, que han criticat el fet que Salvador Illa continuï el seu viatge a Mèxic?
El President, des del minut 1, em va encarregar que mobilitzéssim els recursos que féssim falta fins que resolguéssim aquesta crisi sanitària. L'expert més gran en gestió de crisis a Catalunya és el President Illa. Estem en contacte permanent amb el president. Als grups els demanem front comú, prudència i confiança. És un tema de país en què ens hi juguem molt. No és un moment de retrets, és un moment de sumar. El sector agroalimentari és el primer sector de l'economia, som referents al món, i el sector porcí és especialment important. Estarem al costat del sector i, sobretot, volem escoltar-los i assumir les dificultats conjuntament. És una gran crisi sanitària i econòmica.
